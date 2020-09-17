Горсовет согласился повысить тарифы на проезд

Последний раз повышение производилось несколько лет назад





В столице Бурятии 16 сентября состоялась 13 сессия Улан-Удэнского городского совета депутатов. Народные избранники рассмотрели 13 вопросов. Наиболее интересными и злободневными стали: вопрос о повышении тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте и вопрос по поводу полномочий властей Улан-Удэ в сфере обеспечения детей-сирот жильем. Расценок на проезд касались сразу три пункта повестки – тариф на перевозку обычными маршрутными автобусами, трамваями, а также перевозку автобусами, работающими в экспрессном и полуэкспрессном режимах.



Сектор пассажироперевозок в Улан-Удэ находится в крайне сложном положении. С учетом удара, который нанес по отрасли ограничительный режим, связанный со вспышкой коронавируса, когда пассажиропоток просто рухнул, положение можно назвать почти критическим. Для трамваев тариф на одну поездку пассажира предложили повысить с 15 до 18 рублей. Для обычных автобусов с 20 до 24 рублей, а для экспрессов (полуэкспрессов) с 22 до 28 рублей.



Выступивший перед депутатами Игорь Елбаскин, и. о. председателя комитета экономического развития мэрии Улан-Удэ, обрисовал картину, сложившуюся в сейчас.



Говоря об автобусах, он констатировал рост цены дизельного топлива с 37 рублей за литр до 49,4 рубля (+33 процента). Бензин вырос с 38 рублей за литр до 42,72 (+11 процентов). Согласно законам РФ, вырос МРОТ – до 18195 рублей, тогда как в действующих тарифах МРОТ учтен в размере 8948 рублей. С ростом оплаты труда, выросли отчисления на социальные нужды.



«В структуре себестоимости тарифа доля расходов на топливо составляет 27 процентов. На оплату труда приходится 25 процентов. Отчисления на социальные нужды – 8 процентов. Иные расходы в составе себестоимости приняты в размерах, учтенных в действующем тарифе, т. е. без изменений», - доложил Игорь Елбаскин об обычных маршрутных перевозках автобусами. Аналогичная картина с трамваями и автобусными экспрессами (полуэкспрессами).



По трамвайным проездным цены предложили такие – для граждан 1080 рублей на месяц, для школьников – 540. Рост – 20 процентов, пропорционально росту цены трамвайного билетика. Представитель мэрии указал, что экономически обоснованный тариф для трамваев равен 65,76 рублей за поездку одного пассажира.



Мнения депутатов разделились



Так, депутат Вадим Бредний согласился, что увеличение тарифа на автобусные перевозки назрело, но не согласился с наценкой по трамваям.



«Там видно, что «экономика» не идет. Надо пойти навстречу и утвердить предлагаемые цифры. Но я хочу обратить внимание на трамвай. Это главный «социальный» вид транспорта. В Улан-Удэ нет троллейбуса или метро. Платить на три рубля больше - это больно ударит по тем, кто ездит на трамвае. Пожалуйста, не повышайте. Я буду голосовать за то, чтобы не повышать тариф на трамвай и оставить 15 рублей», - обратился он к коллегам.



Депутат Бредний выразил сомнение в названном Игорем Елбаскиным размере экономически обоснованного тарифа на трамвайные перевозки. Он уже обратился в контрольно-счетную палату города, чтобы, как он выразился, установить истину.



«Обещают льготный проезд для особых категорий граждан. Но мы не можем сказать – если повысим тарифы, потом вам будут льготы. Давайте сначала создадим льготный проезд», - также сказал он и предложил отложить повышение трамвайного тарифа и вернуться к теме в 2021 году.



Но идею повысить тариф на автобусные пассажироперевозки, а для трамваев оставить его на существующем уровне, отвергли.



Депутаты резонно решили, что в таком случае слишком большой разрыв в цене проезда приведет к резкому переходу многих пассажиров на поездки в трамваях, что ударит по автобусникам, сведя на нет повышение.



По расчетам, если разрыв между трамвайным тарифом и автобусным будет 9 рублей, то среди автобусных перевозчиков Улан-Удэ с рынка уйдут тридцать процентов перевозчиков. В итоге из отдаленных микрорайонов не смогут выехать 40 тыс. пассажиров ежедневно.



Это грозит неисполнением городскими властями одной из основных функций из возложенных на них законом – создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения в границах «городского округа Улан-Удэ».



Три тарифных вопроса обсуждали очень долго



Депутат Елена Вахрушкинова также выразила мнение – не повышать тариф.



«Вопрос еще «сырой». Мы не можем взять и поднять тариф на маршрутки, трамваи. Сейчас разрабатывается социальный стандарт. Этот вопрос не был обсужден с депутатами, общественностью. Социальные карты-проездные билеты надо обязательно ввести. Надо ввести кассовые аппараты в маршрутках. И только после этого можем вернуться к обсуждению этих вопросов», - сказала она.



Депутат Долгор Норбоева предложила перенести вопросы тарифов на октябрь 2020 года.



Но откладывать уже некуда



Сергей Бурдиков, председатель Комитета горсовета по городскому хозяйству, транспорту и связи, после утверждения новых тарифов, напомнил, что тема тарифов изучается с октября прошлого года.



«Цифры подробно обоснованы», - оценил он качество подготовки вопросов на сессию горсовета, подчеркнув, что экономически обоснованные тарифы находятся на уровне гораздо более высоком, чем уровень, до которого предлагается увеличить их сейчас.



По мнению Сергея Бурдикова, оставить для горожан, живущих близ трамвая трамвайный тариф в 15 рублей, а автобусный тариф для отдаленных микрорайонов повысить до 24 – в этом нет особой социальной справедливости. «Наверное, люди из отдаленных микрорайонов – это не более обеспеченные люди», - высказался он. Да, и бюджет Улан-Удэ тоже не имеет бесконечных возможностей по поддержке того же МУП «Управление трамвая». В этом «коронавирусном» году с бюджетом все очень сложно.



Бурдикова поддержал коллега-депутат Анатолий Перепелица и ряд других. Депутат Жаргал Цыбиков предложил дать слово представителям МУП «Управление трамвая», а также представителям отрасли автобусных перевозок. Сессия дала им слово. Как и ожидалось, они активно поддержали увеличение тарифов.



В вопросе льготных проездных председатель горсовета Чимит Бальжинимаев обратился к мэру Игорю Шутенкову, который присутствовал на сессии, с тем, чтобы этот вопрос был внимательно рассмотрен.



Когда перешли к голосованию, все три вопроса были поддержаны сессией. Но голоса «против», разумеется, были. Тарифы повысили и сделали это как по трамваям, так и по автобусам.



Буквально недавно в городе работали 1700 автобусов. В августе 2020 года их стало 600. Затем количество увеличилось до 850.



«Вчера опять был массовый уход машин – несколько десятков машин. Но сейчас будем стараться их вернуть», - отметил по поводу своевременности и актуальности решения Сергей Бурдиков.



Новые тарифы вступят в силу с 25 сентября.



«Решения тяжело принимались. Но что делать – принимать надо», – отметил по поводу тарифов на перевозку после окончания сессии Чимит Бальжинимаев.



Сейчас все улан-удэнцы видят шаги, которые городские власти предпринимают по развитию муниципального транспорта. Пришли новые трамваи. В конце октября завершится поступление 42 автобусов средней вместимости.



«Они уже расписаны по маршрутам. Это отдаленные микрорайоны, которые испытывают сложности с пассажироперевозками. Сейчас лежит заявка еще на 30 автобусов – через «дальневосточную субсидию». Надеемся, что заявка пройдет, потому что в сравнении с другими городами наш муниципальный автобусный парк крайне мал. Нам нужно, как минимум, сто автобусов для обеспечения регулярного обслуживания отдаленных микрорайонов – чтобы частота рейсов муниципальных автобусов была хотя бы раз в полчаса», - пояснил Сергей Бурдиков.



Один из подходов городских властей к пассажироперевозкам в отдаленные места города состоит в том, что муниципальный автобус ходит, условно говоря, раз в полчаса и останавливается на всех остановках. А есть частники, которые работают в режиме экспресса – до ближайшей остановки трамвая.



«Люди смогут выбирать – подождать муниципальный, более дешевый, или доехать быстрее за более высокую цену», - описал картину будущего депутат Сергей Бурдиков.



В этом году весной планировали провести исследование направлений и объемов пассажиропотоков, но режим изоляции, введенный из-за коронавируса, обрушил пассажиропотоки, и исследование дало бы искаженную картину. На трамваях падение составило 70 процентов, а на автобусах еще больше.



«Исследование, которое даст возможность рассчитать оптимальные маршруты, пришлось отложить на год», - говорят в горсовете.



Полиция, наказы и сироты



Сессия горсовета также одобрила безвозмездную передачу в собственность РФ четырех нежилых помещений, которые находятся в муниципальной собственности. Как доложили депутатам, данные помещения используются полицией в целях служебной деятельности.



Депутаты горсовета внесли коррективы в Перечень наказов избирателей, рекомендуемых к включению в муниципальные программы на 2020 г.



Изменения связаны с тем, что некоторые наказы нет возможности выполнить.



«Или земля федеральная, или что-то еще. Тогда депутат перераспределяет средства на другие наказы. Кроме того, у каждого депутата формируется экономия от торгов (проводятся для строительства объектов в рамках наказов – прим.), которая также идет на выполнение наказов. Но это все требует официального оформления – сначала все рассматривается на рабочей группе, потом утверждается сессией», - пояснил Анатолий Белоусов, зампредседателя Улан-Удэнского горсовета.



Утверждены границы ТОС «Южный 61», ряд корректив внесен в прежние решения горсовета, были назначены публичные слушания по внесению изменений в Устав города.



Тайным голосованием был назначен аудитор контрольно-счетной палаты города. Им стала Лариса Красикова.



Что касается улан-удэнских сирот, то мэрия Улан-Удэ получила полномочия по обеспечению этой категории граждан жильем. Ранее этим на территории города занимались республиканские органы власти. Но недавно Народный Хурал принял закон, которым передал полномочиям муниципалитетам республики.



Фото: «Номер один»