В Улан-Удэ ТОС взял в аренду на 49 лет участок с озером

Сейчас тосовцы благоустраивают здесь сквер на средства «Народного бюджета»



В Улан-Удэ в семейном сквере отдыха «Сказка» в микрорайоне Исток появятся новые пешеходные дорожки, лавочки, цветники и уличное освещение. На эти мероприятия предусмотрен один миллион рублей из федеральных средств. Подрядчик определен, работы начнутся в ближайшее время, сообщили в администрации столицы Бурятии.



ТОС получил средства из федерального бюджета в рамках проекта «Народный бюджет». Бурятии были дополнительно выделены 300 миллионов рублей на реализацию инфраструктурных проектов. Из них 133,6 млн рублей направлено в Улан-Удэ. В частности, 103,6 миллиона рублей – на общегородские мероприятия, 30 миллионов рублей – на реализацию проектов 30 городских округов.



Сквер «Сказка» появится на месте пустыря, где ранее была стихийная мусорная свалка и заброшенный пруд. Три года назад активисты ТОС «Исток» с помощью администрации города, депутатов убрали свалку, привезли сюда 20 Камазов земли, огородили территорию, построили детскую площадку. Местные жители высадили на территории более 100 кустарников и деревьев.



Инициативная группа жителей разработала схему-проект развития сквера, в котором предусмотрены велосипедные дорожки вокруг пруда, лавочки, уличное освещение, сцена в виде ракушки, универсальная спортивная площадка, беседки. Теперь часть мероприятий будет реализована в этом году благодаря «Народному бюджету».



«Это место станет привлекательным для отдыха не только жителей нашего микрорайона, но и всех горожан. Рядом у нас федеральная трасса. Люди могут заехать, отдохнуть. У нас здесь находится природное озеро. Вся инфраструктура у нас есть: свет, вода, отдельный счётчик. Это все мы приобрели за счет грантов. Работа идет благодаря нашим активистам», – рассказала председатель ТОС «Исток» Екатерина Кирюшина.



Земельный участок взят в аренду вместе с природным озером на 49 лет благодаря тому, что еще в 2013 году ТОС «Исток» стал юрлицом. ТОС «Исток» создан в 2006 году в границах 22 улиц микрорайона Исток. Активисты ТОС регулярно проводят субботники, принимают участие в городских месячниках частоты. ТОСовцы ежегодно организовывают и проводят праздничные и спортивные мероприятия с детьми и подростками микрорайона.



Фото: ulan-ude-info.ru

