Мэр Улан-Удэ о сквере «Ровесникам, ушедшим в бой»: Главное – качество

Реконструкцию объекта задержали коронавирус и технологические условия



Благоустройство сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» идет с нарушением сроков. Вопросы, возникающие в ходе строительства, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, представители «Боевого братства», подрядчики обсудили на месте, сообщили в администрации столицы Бурятии.



«У нас по контракту 1 сентября должно было быть официальное открытие этого сквера. А работы предстоит доделывать еще много. Подрядчик ссылается на коронавирус, отсутствие рабочих рук, которые могли бы сюда заехать – иностранная рабочая сила, и на то, что гранит долго проходил через границу. Сейчас гранит на месте, материалами укомплектованы. Теперь нам нужно медленно, но качественно доделывать работу», – подчеркнул Игорь Шутенков.



Позицию мэра поддерживают представители «Боевого братства», которые с самого начала контролируют ход работ.



«Мы присутствуем на планерках, которые проводятся в администрации Октябрьского района. Наша позиция – главное качественно, а по срокам, я думаю, реконструкция пройдет успешно. Все мы будем часто посещать этот сквер», – считает Дмитрий Беспалов, член совета «Боевого братства» и Общественной палаты Бурятии.



Подрядчики заверили, что к 1 октября все работы будут выполнены. Сейчас заменена тротуарная плитка, установлено новое торшерное освещение, камеры видеонаблюдения, проведен летний водопровод. К установке фотографий ветеранов боевых действий приступят на следующей неделе.



«Задержка объекта была из-за технологических условий. Мы выдерживали срок по бетону, некоторые работы не были включены в проектную документацию. Поставка гранита у нас была длительная. Гранит ехал из Китая. Везде - ковид. Было очень сложно доставить в город», – сообщила Галина Шарахаева, директор ООО «Стройсервис».



Подводя итоги, мэр Игорь Шутенков отметил, что в сквере мало озеленения и осенние посадки по муниципальной программе «Зеленый город» должны стартовать с этого сквера.



«Сейчас сквер приобретает иные черты. Подсветка в самом памятнике будет достойная. Хотим, чтобы сквер ожил: люди здесь отдыхали, с детьми приходили, проходили патриотические акции. Когда сквер будет сдан, то его на баланс возьмет «Дирекция по паркам», – сказал мэр.



Напомним, реконструкция сквера идет по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Улан-Удэ на 2018-2022 гг.» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который разработан по поручению президента России Владимира Путина. В 2020 году на ее реализацию было выделено более 140 млн рублей. Помимо сквера «Ровесникам, ушедшим в бой», средства направили на ремонт 56 улан-удэнских дворов.



Фото: ulan-ude-info.ru

