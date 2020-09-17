В Улан-Удэ вор пытался воспользоваться отключением света

Росгвардейцы предотвратили кражу из охраняемого магазина



В Улан-Удэ сегодня ночью в один из охраняемых вневедомственной охраной Росгвардии Бурятии продовольственных магазинов по улице Приречной проник злоумышленник. На сигнал сработавшей охранной системы незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Проверив целостность окон и дверей на предмет взлома, росгвардейцы заблокировали периметр здания и, дождавшись приезда представителя владельца торговой сети, вошли в магазин. В кабинете администрации под столом был обнаружен и задержан прятавшийся там злоумышленник.



Со слов задержанного, вечером он пришел в магазин и, когда неожиданно в нем произошло аварийное отключение электроэнергии, мужчина воспользовался темнотой и спрятался в подсобном помещении. Там он дождался закрытия магазина и ухода персонала, а затем вышел из своего укрытия и стал ходить по зданию.



Взломав с помощью подручных средств один из служебных кабинетов, злоумышленник увидел в нем сейф и попытался вскрыть его, однако в это время услышал, как к магазину подъезжает машина, и спрятался.



В помещении, оборудованном охранной сигнализацией, сработал «датчик объема» - когда средства охраны реагируют на перемещения внутри охраняемого объекта и передают сигнал на пульт вневедомственной охраны.



На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела МВД Бурятии. Задержанный, 33-летний житель Улан-Удэ, ранее не судимый, был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения.



Фото: Росгвардия

