В Улан-Удэ из бака большегруза в Уду попало дизтопливо

В центре города эта река впадает в главный приток Байкала - Селенгу



В Улан-Удэ 16 сентября в районе проспекта Автомобилистов случилась авария - в результате повреждения топливного бака большегрузного транспортного средства произошел разлив дизельного топлива на рельеф местности, сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.



Нефтесодержащие продукты попали, в том числе, в реку Уда. Незамедлительно инициированы мероприятия по ликвидации загрязнения этой реки, которая впадает в главный приток Байкала -Селенгу.



Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординированы действия органов Росприроднадзора и Бурприроднадзора. В настоящее время проводятся уже заключительные работы по сбору и вывозу загрязненного грунта Комбинатом по благоустройству Улан Удэ.



По факту попадания дизельного топлива в Уду и на почву проводится проверка. После анализа всех обстоятельств, установления размера вреда, причиненного природе будет решен вопрос о применении мер к владельцу транспортного средства.



Фото: «Весь Улан-Удэ»/скриншот

