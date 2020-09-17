17.09.2020
В Улан-Удэ из бака большегруза в Уду попало дизтопливо

В Улан-Удэ из бака большегруза в Уду попало дизтопливо

В центре города эта река впадает в главный приток Байкала - Селенгу

В Улан-Удэ 16 сентября в районе проспекта Автомобилистов случилась авария - в результате повреждения топливного бака большегрузного транспортного средства произошел разлив дизельного топлива на рельеф местности, сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Нефтесодержащие продукты попали, в том числе, в реку Уда. Незамедлительно инициированы мероприятия по ликвидации загрязнения этой реки, которая впадает в главный приток Байкала -Селенгу.

Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординированы действия органов Росприроднадзора и Бурприроднадзора.  В настоящее время проводятся уже заключительные работы по сбору и вывозу загрязненного грунта Комбинатом по благоустройству  Улан Удэ.

По факту попадания дизельного топлива в  Уду и на почву проводится проверка. После анализа всех обстоятельств, установления размера вреда, причиненного природе будет решен вопрос о применении мер к владельцу транспортного средства.

Фото: «Весь Улан-Удэ»/скриншот
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