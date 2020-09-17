Всплеск COVID-19 в Бурятии вызван началом учебного года

Большинство пожилых тяжелых пациентов заразились от своих молодых родственников: детей и студентов



Всплеск заболеваемости коронавирусом в Бурятии вызван началом учебного года, низкой среднесуточной температурой воздуха, уменьшением воздействия ультрафиолета и сезонным ростом заболеваемости ОРВИ. Об этом заявил сегодня руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев.



«Число заболевших новой коронавирусной инфекцией



«Помимо этих прогнозируемых факторов есть те, которые зависят напрямую от нас с вами. А именно от ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Игнорируется ношение масок в общественных местах, имеются случаи проведения массовых встреч, мероприятий. Я в очередной раз хочу обратить ваше внимание на простые меры профилактики. Именно они помогут вам сохранить здоровье», - подчеркнул Сергей Ханхареев.



Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, в свою очередь, также связала рост заболеваемости ковидом с началом занятий в школах, которые продолжаются третью неделю. «В школах, где фиксируются групповые случаи заражения COVID-19 (Тэгдинская средняя школа в Хоринском районе, Кижингинская школа-интернат, средняя школа №35 Улан-Удэ) проводятся все необходимые мероприятия, в выходные медики отработают всех контактных лиц, так как для детей характерно бессимптомное и легкое течение заболевания», - сказала министр.



По ее словам, принимаются меры для ускорения проведения тестов на ковид – ПЦР-анализов, включая платные.



«Между тем, сейчас очень многое зависит от мер профилактики. Согласно данным эпидемиологических расследований большинство пожилых тяжелых пациентов, для лечения которых используются аппараты ИВЛ, заразились от своих молодых родственников: детей и студентов», - подчеркнула Евгения Лудупова, призвав еще раз к тщательному соблюдению всех мер предосторожности, которые, по ее оценке, чаще стали игнорироваться населением республики.



Фото: 03.rospotrebnadzor.ru Всплеск заболеваемости коронавирусом в Бурятии вызван началом учебного года, низкой среднесуточной температурой воздуха, уменьшением воздействия ультрафиолета и сезонным ростом заболеваемости ОРВИ. Об этом заявил сегодня руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев.«Число заболевших новой коронавирусной инфекцией превысило шесть тысяч человек . В последние дни мы видим ощутимый прирост заболевших за сутки. Это говорит о том, что вирус, к сожалению, свободно распространяется. Дети активно контактируют друг с другом. Из числа заболевших COVID-19 только за последние сутки выявлено 38 детей! Стоит отметить, что все эти учащиеся в рамках противоэпидемических мероприятий изолированы в домашних условиях. В групповых очагах заболевания нами проводятся эпидемиологические расследования, по результатам которых будут приниматься необходимые меры», - отметил он.«Помимо этих прогнозируемых факторов есть те, которые зависят напрямую от нас с вами. А именно от ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Игнорируется ношение масок в общественных местах, имеются случаи проведения массовых встреч, мероприятий. Я в очередной раз хочу обратить ваше внимание на простые меры профилактики. Именно они помогут вам сохранить здоровье», - подчеркнул Сергей Ханхареев.Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, в свою очередь, также связала рост заболеваемости ковидом с началом занятий в школах, которые продолжаются третью неделю. «В школах, где фиксируются групповые случаи заражения COVID-19 (Тэгдинская средняя школа в Хоринском районе, Кижингинская школа-интернат, средняя школа №35 Улан-Удэ) проводятся все необходимые мероприятия, в выходные медики отработают всех контактных лиц, так как для детей характерно бессимптомное и легкое течение заболевания», - сказала министр.По ее словам, принимаются меры для ускорения проведения тестов на ковид – ПЦР-анализов, включая платные.«Между тем, сейчас очень многое зависит от мер профилактики. Согласно данным эпидемиологических расследований большинство пожилых тяжелых пациентов, для лечения которых используются аппараты ИВЛ, заразились от своих молодых родственников: детей и студентов», - подчеркнула Евгения Лудупова, призвав еще раз к тщательному соблюдению всех мер предосторожности, которые, по ее оценке, чаще стали игнорироваться населением республики.Фото: 03.rospotrebnadzor.ru