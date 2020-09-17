Коронавирус не отбил охоты россиян к покупкам

До конца года многие хотят сделать ремонт, купить мебель или бытовую технику



Пандемия коронавируса повлияла на потребительские планы россиян в сторону сокращения, но не слишком значительно. В оставшиеся несколько месяцев года наши соотечественники планируют потратиться на ремонт в квартире и мебель (19%), оплатить образование (12%), купить бытовую технику (10%) или турпутевку. Купят мобильный телефон или абонемент в фитнес-клуб по 7% россиян, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



К слову, более половины опрошенных



Что есть в доме?



Как и десять лет назад, практически в каждой семье есть холодильник (92%, −4 п.п.), телевизор (91%, −5 п.п.), стиральная машина (91%, +2 п.п.) — топ-3 предмета быта не меняется с 1990 года. На четвертом месте по частоте упоминания — пылесос (79%), следом за ним смартфон (74%, данная позиция предложена впервые).



Продолжает увеличиваться доля россиян, пользующихся микроволновой печью (73%, в 2010 г. — 55%). Компьютер или ноутбук есть в семьях 73% россиян, оборудование для выхода в интернет (роутер, модем, спутниковая тарелка) в наличии у 66% семей. Мультиваркой владеет каждый второй (52%), швейная машина есть в семьях 46% россиян (с 1990 г. ее популярность сокращается). С 63% до 36% за 10 лет снизилась доля владеющих видео- или DVD-магнитофоном.



Почему, как и где покупаем?



Стремление к ведению комфортного, удобного образа жизни — главный мотив при покупке товаров длительного пользования на протяжении уже 30 лет (61-63%). Снизилась доля желающих заменить старые вещи до 33% с 45% в 2010 году, на 5 процентов стало меньше желающих иметь дорогие, красивые вещи (2%).



Для приобретения дорогостоящих вещей большинство россиян откладывают деньги (62%). Пользуются услугой кредитования 27%, что на 4%. больше, чем 10 лет назад, чаще 35-44-летние (31%) и 45-59-летние (33%) соотечественники. Берут в долг только 3% россиян.



Четверть россиян ездят куда-либо для покупки товаров длительного пользования, большинство же совершают их по месту жительства (73%). Чаще всего выезжают в районный или областной центр (15%) или в соседний населенный пункт своего региона (7%).



Опыт прошлого года



В 2019 году самым популярным приобретением для себя или своей семьи стал мобильный телефон — его приобрел каждый третий россиянин (28%), как и в 2018 году. За шесть лет популярность данной категории товаров выросла в два раза.



Также в список популярных приобретений наших соотечественников в прошедшем году попала бытовая техника: холодильник, стиральная или посудомоечная машина, газовая или электрическая плита (17%).



Потратились на ремонт в квартире или мебель 15% наших соотечественников, что на 4 п.п. ниже значения 2018 года (19%), а на поездку или турпутевку — 12% опрошенных. Также на 4 п.п. по сравнению с 2018 годом, с 12% до 8%, снизилась доля россиян, приобретавших телевизор или домашний кинотеатр в 2019 году.



До пандемии коронавируса, по данным на 24 января, каждый четвертый россиянин планировал в 2020 году сделать ремонт в квартире или приобрести мебель (25%). Каждый пятый россиянин, как и в прошлом году, планировал приобрести путевку в поездку и потратиться на путешествие (21%). К другим тратам, запланированным на этот год, относятся бытовая техника — ее планируют приобрести 12%, плата за обучение — свое или детей — 11%, а также покупка мобильного телефона, абонемента в фитнес-клуб или автомобиля — данные траты планируют по 8% россиян.



Фото: pixabay.com



Пандемия коронавируса повлияла на потребительские планы россиян в сторону сокращения, но не слишком значительно. В оставшиеся несколько месяцев года наши соотечественники планируют потратиться на ремонт в квартире и мебель (19%), оплатить образование (12%), купить бытовую технику (10%) или турпутевку. Купят мобильный телефон или абонемент в фитнес-клуб по 7% россиян, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.К слову, более половины опрошенных ВЦИОМ совершили приобретения с начала года. Чаще всего они покупали мобильный телефон — 21%, сделали ремонт в квартире или купили мебель (15%), приобрели бытовую технику (15%) или оплатили обучение себе или детям (11%). По 8% наших соотечественников купили турпутевку (−4% с прошлого года) или телевизор.Как и десять лет назад, практически в каждой семье есть холодильник (92%, −4 п.п.), телевизор (91%, −5 п.п.), стиральная машина (91%, +2 п.п.) — топ-3 предмета быта не меняется с 1990 года. На четвертом месте по частоте упоминания — пылесос (79%), следом за ним смартфон (74%, данная позиция предложена впервые).Продолжает увеличиваться доля россиян, пользующихся микроволновой печью (73%, в 2010 г. — 55%). Компьютер или ноутбук есть в семьях 73% россиян, оборудование для выхода в интернет (роутер, модем, спутниковая тарелка) в наличии у 66% семей. Мультиваркой владеет каждый второй (52%), швейная машина есть в семьях 46% россиян (с 1990 г. ее популярность сокращается). С 63% до 36% за 10 лет снизилась доля владеющих видео- или DVD-магнитофоном.Стремление к ведению комфортного, удобного образа жизни — главный мотив при покупке товаров длительного пользования на протяжении уже 30 лет (61-63%). Снизилась доля желающих заменить старые вещи до 33% с 45% в 2010 году, на 5 процентов стало меньше желающих иметь дорогие, красивые вещи (2%).Для приобретения дорогостоящих вещей большинство россиян откладывают деньги (62%). Пользуются услугой кредитования 27%, что на 4%. больше, чем 10 лет назад, чаще 35-44-летние (31%) и 45-59-летние (33%) соотечественники. Берут в долг только 3% россиян.Четверть россиян ездят куда-либо для покупки товаров длительного пользования, большинство же совершают их по месту жительства (73%). Чаще всего выезжают в районный или областной центр (15%) или в соседний населенный пункт своего региона (7%).В 2019 году самым популярным приобретением для себя или своей семьи стал мобильный телефон — его приобрел каждый третий россиянин (28%), как и в 2018 году. За шесть лет популярность данной категории товаров выросла в два раза.Также в список популярных приобретений наших соотечественников в прошедшем году попала бытовая техника: холодильник, стиральная или посудомоечная машина, газовая или электрическая плита (17%).Потратились на ремонт в квартире или мебель 15% наших соотечественников, что на 4 п.п. ниже значения 2018 года (19%), а на поездку или турпутевку — 12% опрошенных. Также на 4 п.п. по сравнению с 2018 годом, с 12% до 8%, снизилась доля россиян, приобретавших телевизор или домашний кинотеатр в 2019 году.До пандемии коронавируса, по данным на 24 января, каждый четвертый россиянин планировал в 2020 году сделать ремонт в квартире или приобрести мебель (25%). Каждый пятый россиянин, как и в прошлом году, планировал приобрести путевку в поездку и потратиться на путешествие (21%). К другим тратам, запланированным на этот год, относятся бытовая техника — ее планируют приобрести 12%, плата за обучение — свое или детей — 11%, а также покупка мобильного телефона, абонемента в фитнес-клуб или автомобиля — данные траты планируют по 8% россиян.Фото: pixabay.com