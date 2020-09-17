В Улан-Удэ открыта мемориальная доска Петру Степанову

Многолетний директор театра Русской драмы «вложил всю душу в строительство» нового здания театра



В Улан-Удэ торжественно открыта мемориальная доска заслуженному работнику культуры России, почетному гражданину города Улан-Удэ Петру Степанову. памятный знак установлен на фасаде Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева, директором которого Петр Степанов прослужил 21 год до того, как ушел из жизни 15 сентября 2019 года, сообщили в минкультуры Бурятии.



«Он вошел в историю, как инициатор строительства нового здания для Русского театра, коллектив которого более 30 лет работал в учебном театре ВСГАКИ. Многолетняя мечта обрести свой дом сбылась во многом благодаря умению убеждать, старанию и пробивным способностям директора, его абсолютной вере в свое дело», – братился к присутствующим заслуженный артист России Сергей Рыжов.

О Петре Степанове с большой теплотой вспоминали друзья и коллеги.



Заместитель председателя Народного Хурала Бурятии Татьяна Мантатова: «О Петре Григорьевиче можно говорить много, это человек яркий, многогранный. Но я бы хотела сказать о масштабе его личности. Это человек, который умел мыслить стратегически, глобально, который не боялся задумывать большие проекты. И мало того, что он мог придумать, но мог и вдохновить людей реализовывать с ним этот проект».



Заместитель министра культуры Бурятии Леонид Будаев: «Основное его детище – это здание Русского драмтеатра. Он вложил всю душу в строительство этого театра, и сейчас перед нами новое и современное здание».



Заместитель мэра, председатель Комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова: «Он всегда заботился о своем коллективе, он все делал во благо своего театра. Он был прекрасным руководителем. Память о нем увековечена в этом здании. И эта мемориальная доска – дань уважения за заслуги, идеи и проекты, которые он воплотил».



Директор Бурятского театра оперы и балета Эржена Жамбалова: «Когда он мне показывал макет театра и говорил: «Вот так будет!», я отвечала: «Ты сумасшедший, это невозможно!» Когда построили театр, мы опять смеялись, я говорю: «Ты памятник себе поставил». И это замечательная идея – сделать мемориальную доску, значит, теперь он вот так будет встречать при входе в театр. Директором театра быть непросто, и этот человек талантливо делал свою работу».



Декан факультета искусств ВСГИК Сергей Добрынин: «Слава Богу, что у него хватило жизни, хватило времени, чтобы реализовать свой самый главный проект. Его будут помнить не только потому, что стоит это здание, и есть мемориальная доска. У всех, кто был с ним близок, он остается в сердце».



Заслуженная актриса России Марина Ланина: «Самое большое, что есть у человека, – это энергия и время. Так вот Петр Григорьевич все свое время и энергию отдавал этому театру. Я счастлива, что этот эпохальный человек был в моей жизни. Он для многих из нас был примером».



Председатель Союза театральных деятелей Бурятии, заслуженный артист России Дмитрий Панков вручил супруге Петра Григорьевича памятный вымпел, частицу флага театра Бестужева. Традиция вручать на память штандарт с копией флага ГРДТ зародилась со дня переезда в новое здание. «Спасибо вам, что вы его помните и любите!», – поблагодарила присутствующих супруга Петра Григорьевича Татьяна Степанова.



После торжественного открытия мемориальной доски родные и друзья прошли в театральный музей, экспозицию которого теперь украшает живописный портрет Петра Степанова кисти заслуженного художника Бурятии Олега Козлова. Стоит отметить, что именно Петр Григорьевич был инициатором проекта «Память», направленного на сохранение имен признанных режиссеров, актеров, художников, сыгравших немалую роль в становлении ГРДТ. Благодаря его инициативе было установлено девять памятных знаков на домах, где жили служители театра.



Фото: Александры Даниловой / ГРДТ



