В Бурятии готовы лечить COVID-19 с помощью антиковидной плазмы

Этот метод лечения будет применяться у тяжелых больных коронавирусом



В Бурятии начинают применять новые методы лечения коронавируса. В частности, с помощью антиковидной плазмы, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. Республиканская станция переливания крови в июле-августе провела скрининг 112 активных доноров, имеющих тела коронавируса. Вчера были сделаны первые четыре дозы антиковидной плазмы. Метод лечения ее будет применяться для тяжелых больных COVID-19.



«Мы обращаемся к гражданам, перенесшим коронавирусную инфекцию, с просьбой до сентября этого года обращаться на станцию переливания крови, стать донорами, чтобы помочь своим землякам в лечении заболевания», - сказала министр.



Переливание плазмы крови переболевших оказалось эффективным против COVID-19. Это показали испытания на десятках тысяч жителей США, сообщает



Первые опыты такого рода закончились успехом в середине февраля этого года и в Китае. Впоследствии аналогичные эксперименты начали проводиться во Франции, Турции, в США и России. Во многих случаях переливание плазмы дало положительные результаты, однако ученые пока не могут точно сказать, насколько такая терапия эффективна и какие концентрации антител в плазме можно считать безопасными и при этом действенными.



Группа медиков под руководством профессора Клиники Майо (США) Майкла Джойнера получила первые подобные данные в рамках национальной программы по использованию плазмы крови для лечения COVID-19. Она проводилась параллельно почти в трех тысячах клиник и медицинских центров Соединенных Штатов.



В общей сложности в ней участвовали более 35 тысяч добровольцев, которые заразились коронавирусом нового типа в промежутке между апрелем и июлем 2020 года и страдали от тяжелых форм COVID-19. Половина из них попала в реанимацию, а четверть подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все эти пациенты получили инъекции плазмы крови от доноров, которые переболели COVID-19, а также стандартный набор лекарств, которые применяют для борьбы с различными симптомами этой болезни и сопутствующими инфекциями. Наблюдая за изменениями в состоянии их здоровья в последующий месяц, ученые отслеживали то, как различные аспекты применения терапии и другие факторы влияли на ее эффективность.



Наблюдения показали, что эта терапия значительно уменьшила уровень смертности и ускорила выздоровление пациентов. Вдобавок, ученые обнаружили, что максимально положительный эффект плазма оказывала, если ее вводили в организм пациента максимально рано, на третий день после попадания в больницу или еще до этого. Ученые объясняют, что такие результаты говорят о том, что переливание плазмы крови действительно улучшает состояние пациентов и помогает им выздороветь. При этом, как подчеркивают ученые, у большинства пациентов не проявлялись опасные побочные эффекты. Это говорит о том, что этот метод можно широко применять для лечения COVID-19.



Фото: pixabay.com В Бурятии начинают применять новые методы лечения коронавируса. В частности, с помощью антиковидной плазмы, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. Республиканская станция переливания крови в июле-августе провела скрининг 112 активных доноров, имеющих тела коронавируса. Вчера были сделаны первые четыре дозы антиковидной плазмы. Метод лечения ее будет применяться для тяжелых больных COVID-19.«Мы обращаемся к гражданам, перенесшим коронавирусную инфекцию, с просьбой до сентября этого года обращаться на станцию переливания крови, стать донорами, чтобы помочь своим землякам в лечении заболевания», - сказала министр.Переливание плазмы крови переболевших оказалось эффективным против COVID-19. Это показали испытания на десятках тысяч жителей США, сообщает ТАСС . Американские медики провели более 35 тысяч переливаний плазмы крови людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, и доказали, что подобная процедура действительно ускоряет выздоровление новых больных. Предварительные результаты их работы опубликовала электронная научная библиотека medRxiv.Первые опыты такого рода закончились успехом в середине февраля этого года и в Китае. Впоследствии аналогичные эксперименты начали проводиться во Франции, Турции, в США и России. Во многих случаях переливание плазмы дало положительные результаты, однако ученые пока не могут точно сказать, насколько такая терапия эффективна и какие концентрации антител в плазме можно считать безопасными и при этом действенными.Группа медиков под руководством профессора Клиники Майо (США) Майкла Джойнера получила первые подобные данные в рамках национальной программы по использованию плазмы крови для лечения COVID-19. Она проводилась параллельно почти в трех тысячах клиник и медицинских центров Соединенных Штатов.В общей сложности в ней участвовали более 35 тысяч добровольцев, которые заразились коронавирусом нового типа в промежутке между апрелем и июлем 2020 года и страдали от тяжелых форм COVID-19. Половина из них попала в реанимацию, а четверть подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все эти пациенты получили инъекции плазмы крови от доноров, которые переболели COVID-19, а также стандартный набор лекарств, которые применяют для борьбы с различными симптомами этой болезни и сопутствующими инфекциями. Наблюдая за изменениями в состоянии их здоровья в последующий месяц, ученые отслеживали то, как различные аспекты применения терапии и другие факторы влияли на ее эффективность.Наблюдения показали, что эта терапия значительно уменьшила уровень смертности и ускорила выздоровление пациентов. Вдобавок, ученые обнаружили, что максимально положительный эффект плазма оказывала, если ее вводили в организм пациента максимально рано, на третий день после попадания в больницу или еще до этого. Ученые объясняют, что такие результаты говорят о том, что переливание плазмы крови действительно улучшает состояние пациентов и помогает им выздороветь. При этом, как подчеркивают ученые, у большинства пациентов не проявлялись опасные побочные эффекты. Это говорит о том, что этот метод можно широко применять для лечения COVID-19.Фото: pixabay.com