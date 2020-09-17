В Бурятии сельчанин убил подругу сожительницы

Во время пьяной ссоры женщина взялась унижать собутыльника



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего сельчанина, обвиняемого в убийстве знакомой, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Тодогто Заиграевского района вместе с сожительницей, к которой в гости 5 июня нынешнего года из соседней деревни приехала подруга. Втроем они стали употреблять спиртные напитки. Вечером после застолья между обвиняемым и подругой сожительницы из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой женщина стала оскорблять и унижать собутыльника.



В ответ обвиняемый ударил ее кулаком по лицу, после чего на кухне взял нож и нанес им потерпевшей несколько ударов по различным частям тела. Раненую 43-летнюю женщину отвезли в Больницу скорой медицинской помощи, где через непродолжительное время она скончалась от полученных повреждений. Обвиняемый оставался на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы, участниками которой произведено его задержание.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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