В Улан-Удэ почетной грамотой горсовета наградили учителя года Елену Цыдыпову

Награждение состоялось перед началом очередной сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов







Звание «Учитель года Бурятии» в этом году завоевала преподаватель русского языка и литературы гимназии № 59 в Улан-Удэ Елена Цыдыпова. Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил финалиста конкурса с победой и за значительный вклад в развитие образования города наградил Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета, сообщили в его пресс-службе.



За вклад в создание условий для максимального раскрытия творческого потенциала педагогов, повышения педагогического мастерства и эффективные образовательные практики благодарственным письмом Улан-Удэнского городского Совет депутатов награждена и директор Российской гимназии № 59 Елена Бугдашкинова.



Напомним, республиканский конкурс «Учитель года Бурятии – 2020» проходил с 7 по 11 сентября и является отборочным этапом Всероссийского конкурса «Учитель года России». В республике впервые конкурс состоялся в 1992 году. В настоящее время конкурс «Учитель года» является площадкой для демонстрации лучших традиций системы образования республики.



Конкурс направлен на выявление эффективных образовательных практик, повышение педагогического мастерства. Начиная с 2000 года, республиканский конкурс проводится ежегодно. Через движение «Учитель года Бурятии» прошло более 600 человек. В этом году в конкурсе приняли участие 21 лучших учителей из районов республики и Улан-Удэ.



Фото: .facebook.com/gorodskoisovetUlanUde

