В Бурятии осужден жестокий отцеубийца

Сын лишил жизни старика за беспомощность, наступив ему на горло



Девять лет колонии строгого режима по приговору суда получил 50-летний житель Кабанского района, забивший до смерти немощного отца за то, что тот сходил мимо ведра по нужде. Пенсионер умер от асфиксии, после того как сын наступил отцу на горло. На следствии мужчина уверял, что убивать отца не собирался, просто хотел проучить его, «чтоб он больше не ходил под себя и не гадил на его кроссовки».



Осужденный жил в доме вместе с престарелыми родителями. Отец практически не выходил из дома, ему трудно было передвигаться, так как координация нарушена. Потому дедушка часто ходил в туалет дома на ведро. Тем страшным утром сын проснулся с похмелья, выпил оставшуюся водку и сел завтракать. В этот момент отец пошел на ведро, но не успел, и часть испражнений попала в штаны, на пол и кроссовки сына.



«Это меня сильно взбесило, разъярило, ведь такое было уже не первый раз», - рассказал сын на следствии. Он вскочил, подбежал к отцу и с силой ударил того в лоб кулаком. Дедушка упал на пол, еще несколько ударов от сына пенсионер стерпел молча. В этот момент в дом зашла мать и остановила преступление. Она подняла и помыла мужа, убралась в доме, а ближе к обеду ушла в магазин. В ее отсутствие и произошло самое страшное.



Сын предложил отцу выйти из дома подышать свежим воздухом, и старенький отец согласился. Еле ступая, он с поддержкой вышел на улицу и сел под навесом на кушетку. Тут сына прорвало, он начал предъявлять отцу претензии за утреннее происшествие. Дедушка оправдывался, с одышкой говорил, что все произошло случайно и в следующий раз он сам за собой уберет. Но сына это не успокоило, он решил проучить отца.



Сначала четыре раза ударил старика кулаком в лицо. Дедушка просил не бить и попытался встать, но снова получил удар в глаз, от которого упал на землю. Сын продолжил бить ногами и остановился только, когда увидел, что отец закрыл глаза, будто потерял сознание. Позже экспертиза установила, что потерпевшему было нанесено не менее 12 ударов кулаком по голове и 22 ударов ногами по телу. Посчитав, что этого недостаточно, сын всей массой своего тела наступил на шею отца и сломал ему щитовидный хрящ, отчего дедушка задохнулся.

После этого мужчина волоком затащил обмякшее тело отца в дом, где и понял, что тот мертв. С испугу сын не догадался вызвать медиков, а быстрее начал подтирать кровь, которая пошла изо рта избитого и замарала пол в доме. Примерно через час домой вернулась мать. Женщина подняла крик, но, увидев взгляд сына, испугалась за свою жизнь и выскочила на улицу. Добежала до подружки, где вызвала скорую и полицию.



По ее словам, сын нигде не работал, подрабатывал вахтой. Трезвый был порядочным человеком, но как выпьет, становился дураком. Осужденный мужчина находился в разводе, имеет ребенка, за неуплату алиментов был осужден.



- Суд признал обвиняемого виновным в убийстве и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Кабанского района Бурятии.



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