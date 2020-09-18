В Генпрокуратуре РФ обсудили земельные проблемы Тункинского нацпарка

Выработана совместная позиция о необходимости внесения изменений в действующее законодательство



В Москве в Генпрокуратуре РФ 17 сентября прошло совещание по решению земельных проблем Тункинского района Бурятии. В нем принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, а также представители министерства природных ресурсов Российской Федерации, Росреестра и Росимущества.



Кроме того 16 сентября прошло первое заседание Верховного суда России, в который поступило коллективное исковое заявление от жителей Тунки по признанию недействительным решения о включении в границы национального парка земель населённых пунктов и сельхозземель района.



Совещание в Генпрокуратуре прошло под председательством начальника управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Антона Головина. По его итогам выработана совместная позиция о необходимости внесения изменений в действующее законодательство: речь шла о правках в федеральный закон №33 об особых охраняемых природных территориях в части возможности предоставления в собственность земель – участков на территории Тункинского национального парка.



Ранее также отрабатывались варианты по внесению изменений в постановление Совмина РСФСР №282 в части исключения населенных пунктов и сельхозземель из границ особо охраняемых территорий - изменения границ национального парка за счет исключения указанных территорий и включения в границы нацпарка земельных участков Снежинского заказника, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Мы благодарны Генпрокуратуре России за внимание к проблемам жителей Тунки. Сегодня выработана совместная позиция с Генпрокуратурой России о том, что необходимо вносить изменения в законодательство, а также проанализировать, какие есть искажения на уровне правоприменения. Органы генпрокуратуры вынесли решение о выезде на следующей неделе в Бурятию для того, чтобы посмотреть, как у нас отрабатываются вопросы оборота земельных участков населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения. Мы надеемся, что эта работа будет иметь положительное, позитивное для тункинцев решение», - отметил Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru

