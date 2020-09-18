В Бурятии суд взыскал с сына алименты для престарелой матери

Обеспеченный мужчина, обладая средствами, отказывался от обязанности по содержанию матери







В Бурятии прокуратура Иволгинского района провела проверку по обращению 63- летней местной жительницы на действия сына, отказавшего ей в материальной поддержке. Она нетрудоспособна и нуждается в материальной помощи. Сын, обладая материальными средствами, отказывался от обязанности по содержанию матери.



Учитывая, что заявительница от выполнения родительских обязанностей не уклонялась, родительских прав по решению суда не была лишена, прокурор района в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ обратился с иском в суд о взыскании алиментов на содержание родителя.



Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил, обязав мужчину выплачивать ежемесячно алименты на содержание матери в размере 2,5 тысячи рублей с последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров в Бурятии, сообщили в республиканской прокуратуре.



Решение суда в законную силу не вступило.



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