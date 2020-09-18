В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 6208

С 11 по 17 сентября прирост количества выявленных заболевших коронавирусом составил 6%



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 6208. Это на 64 случая больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ – 3629 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5157 человек, умерли 60 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 64 новых случаев COVID-19: тринадцать человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 4095 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 414 пациентов. Из них 14 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 577 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся семь пациентов с COVID-19, старше 65 лет - шесть, на ИВЛ - пять больных старше 65 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 10 человек, старше 65 лет – трое, на ИВЛ восемь больных, старше 65 лет - трое.



В двух обсерваторах находятся 46 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2308 человек, с нарастающим итогом – от 334 249 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по итогам недели с 11 по 17 сентября прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 6%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия и Якутия занимают четвертое место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии не изменился: по данным на 10 сентября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 6%.



Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Магаданской области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 11%. Наименьший прирост зафиксирован в Чукотском автономном округе - 3%.



По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается 1 085 281 случай заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США – 6 844 174 человека.



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