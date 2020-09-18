В Бурятии приставы помогли обезопасить школьников

Четыре сельских школы получили системы видеонаблюдения по решениям судов



В Бурятии с начала учебного года под контролем судебных приставов четыре школы Мухоршибирского района оснастили системами видеонаблюдения. Такое требование образовательным учреждениям выдвинула районная прокуратура в целях обеспечения антитеррористической защищенности, сообщили в республиканском управлении ФССП.



В ходе исполнительного производства судебными приставами в отношении образовательных учреждений возбуждены исполнительные производства, в рамках которых руководству школ вручены требования об исполнении судебного решения вместе с предупреждением об уголовной ответственности.



В соответствии с требованиями документов из средств местного бюджета школам были выделены средства на покупку и монтаж оборудования.



На сегодняшний день устройствами видеонаблюдения оснащены школы сел Шаралдай, Харашибирь, Калиновка и Галтай. Исполнительное производство, направленное на создание необходимых условий для охраны учащихся, на основании акта технической готовности системы и акта сдачи-приемки выполненных работ, окончено фактическим исполнением.



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