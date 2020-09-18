В Бурятии погиб 59-летний водитель ВАЗ-2111

Мужчина не имел прав и опрокинул машину автодороге Баргузин–Гусиха







В Бурятии накануне около 20:00 в Баргузинском районе 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111, не имеющий прав, следуя по автодороге Баргузин–Гусиха в 5 километрах от села Усть-Баргузин не справился с управлением и опрокинулся.



В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте аварии, сообщили в республиканском ГИБДД.



Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 18 аварий с механическими повреждениями машин. Инспекторы ДПС выявили за сутки 364 нарушения ПДД. Задержаны и отстранены от права управления автомобилем 12 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 6 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Камерами ЦАФАП зафиксировано 808 нарушений ПДД.



Фото: ГИБДД

