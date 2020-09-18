Аграрии Бурятии поставят скот владельцам «дальневосточного» гектара

Заключен пробный контракт на поставку 40 голов в Амурскую область, перспектива – ежегодная закупка до 500 голов



Семейная животноводческая ферма семьи Чиркиных из Амурской области заключила договор на приобретение 38 коров породистых нетелей и двух бычков калмыцкой породы с племенным заводом «Сутайское» в Мухоршибирский районе Бурятии. Фермеры совместно со специалистами минсельхозпрода Бурятии и госплемслужбы посетили племенной завод, сообщили в пресс-службе аграрного ведомства республики.



По словам амурских животноводов, это пробная партия. Если адаптация скота пройдет успешно, они готовы покупать в Бурятии до 500 голов скота в год.

⠀

Семья Чиркиных развивает животноводство на землях, взятых три года назад в рамках программы «Дальневосточный гектар» на северо-западе Сквородинского района Амурской области. В 2019 году в профильном министерстве по итогам конкурса им выделили 8,2 миллиона рублей на строительство семейной животноводческой фермы. Это вид господдержки очень популярен в регионе. За год семья построила всю инфраструктуру, включая собственное жилье и домики для работников. Следующий этап - покупка скота.

⠀

«Друзья нам посоветовали племенной завод «Сутайское», как одного из лучших заводчиков скота в Бурятии. Мы, не раздумывая, приехали. Познакомились с технологиями содержания скота, внедрением искусственного осеменения и договорились о сотрудничестве», - поделился глава КФХ Анатолий Чиркин.

⠀

Выбор амурских фермеров пал на калмыцкую породу не случайно. Это особый род крупного рогатого скота, способный выживать в тяжелейших условиях. Он переносит морозы до -40 С, жару до +45 С.

⠀

«Калмыцкая порода по выносливости превосходит все остальные. Это порода устойчива к нападению хищных животных, особенно волков. Ей не страшны насекомые, она не привередливая к кормам. Чтобы прокормить скот в нашем регионе, необходимо закупать дорогостоящие комбикорма, т.к. из своих к нас - только грубые корма. Трансферт дорогой. И еще мешает гнус. Он портит зрение животным. Это большая проблема, поэтому нужна особая порода для того, чтобы не было ущерба. В этом плане «калмыки» полностью соответствуют всем показателям»,- рассказал Анатолий Чиркин.

⠀

Сегодня, по словам фермера, в Амурской области калмыцкой породы просто нет. Зато в ЗАО «Сутайское» Мухоршибирского района за 20 лет работы с «калмыками» произведена серьезная селекционно-племенная работа по улучшению генофонда и экстерьерных качеств животных на фоне улучшения кормовой базы. Сегодня поголовье достигло 4018 голов, из них маточного - 1751. На протяжении всего времени «Сутайское» сотрудничало с Магаданской областью, Владивостоком, Уссурийском, хозяйствами Иркутской области, Забайкальского края и Монголии.

⠀

«В этом году мы заключили два договора на поставку 550 голов в Казахстан и 40 голов в Амурскую область. Для нас это уже работает, как реклама. Впервые амуровчане покупают у нас скот. Мы бы хотели, чтобы и другие хозяйства страны, увидев наш скот, приезжали к нам», - отметил руководитель ЗАО «Сутайское» Ким Эрдынеев.

⠀

Предприятие вышло на международный рынок, в том числе, благодаря поддержке государства в рамках нацпроекта по развитию экспорта продукции АПК. А по итогам 2019 года «Сутайское» стало серебряным призером республиканского конкурса «Экспортер года» в сфере агропромышленного комплекса в категории «Крупный бизнес».



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

