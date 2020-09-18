В Бурятии крупные школы республики перейдут на посменную «дистанционку»

Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал соблюдения в республике тотального масочного режима



В Бурятии с понедельника все крупные школы (более тысячи учеников) перейдут на посменное дистанционное обучение. Оно означает, что 30% учащихся все время будут находиться на «удаленке», меняя друг друга. Об этом сообщил сегодня глава республики Алексей Цыденов, выступивший с экстренным видеобращением к населению.



«Это будет посменно, то есть сначала 30% одни классы, потом другие классы - будет чередование. Но для того, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения, мы крупные школы переводим на частичное дистанционное образование по графику», - рассказал Алексей Цыденов.



Он обеспокоен тем, что в последние дни в Бурятии фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Накануне выявлено 89 новых заболевших, сегодня еще 64 человека. «Это небольшое снижение, но в целом, все равно наблюдается рост», - подчеркнул глава республики.



Кроме того, по его словам, на сегодняшний день коронавирусом заболели 142 школьника из 147 тысяч учащихся. «Это менее одной десятой процента, но это не значит, что можно расслабляться. Я прошу родителей и детей быть очень внимательными, соблюдать все меры безопасности», - сказал Алексей Цыденов.



При этом семь школ в Бурятии уже полностью ушли карантин из-за коронавируса. Помимо этого, в школах 900 человек находятся на карантине из-за ОРВИ. «Ситуация с ним тоже создает напряжение», - подчеркнул глава республики.



Он обратился к землякам с просьбой соблюдать максимум осторожности и носить маски везде. «Подчёркиваю ещё раз - везде. Общественный транспорт, общественные места, просто на улице, в торговых сетях, на предприятиях, на производствах, в офисах, в общем везде. Давайте беречь друг друга, себя своих близких и своих детей. Всем здоровья. Будьте внимательны», -сказал Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru

