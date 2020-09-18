Сделаем наш город зеленым

Депутаты Горсовета посадили саженцы в центре Улан-Удэ

18 сентября в рамках муниципальной программы «Зелёный город» депутаты Горсовета во главе с Чимитом Бальжинимаевым высадили саженцы клена на улице Кирова.Напомним, в Улан-Удэ в 2020 году посадили тополя, яблони, сосны и другие деревья – всего более 23 тысяч саженцев. На реализацию муниципальной программы «Зелёный город» в 2020 году выделено 170 млн рублей. Деньги пошли на посадку, охрану и защиту городских лесов, санитарные рубки и очистку просек, мониторинг пожарной опасности, выявление и фиксацию лесонарушений.Председатель городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев отметил, что дерево – это символ жизни.- Сегодня мы продолжаем озеленение нашего любимого города Улан-Удэ. Мы хотим, чтобы наш город был зеленее, чище и уютнее, сажаем сегодня с хорошим настроением и будем получать не только чистый воздух, но и хорошую энергетику.В целом же в осенний период на территории Улан-Удэ будет высажено 15 тысяч саженцев древесно-кустарниковой растительности. Из них на территориях общественного пользования пять тысяч саженцев, 10 тысяч саженцев будут высажены на территориях учреждений образования, культуры, ТОС, ДНТ, СНТ, а также на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.- Все, что мы посадили весной, все прижилось. Это все благодаря системе полива, - отметил депутат Горсовета Анатолий Белоусов. - Как говорится, каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Сыновей у меня три, поэтому план посадить сто деревьев на каждого сына.В этом году в посадках весной и осенью участвовала четверть населения Улан-Удэ. Более 100 тысяч горожан внесли и свой вклад в «зелёную историю» города. Посадки велись практически во всех скверах и парках города: им. Сенчихина, семейного отдыха, в сквере пограничников, «Кристальный», «Юбилейный» и других. На магистральных улицах города: Терешковой, Жуковского, Лимонова, Ботанической, Бабушкина, Борсоева. Предпочтения отдавались саженцам тополя, яблони, сосны, клена, калины жимолости. Эти растения хорошо переносят сибирский климат. Начавшееся весной этого года озеленение города стало самым масштабным за всю историю Улан-Удэ.- Клен гиннала растет достаточно быстро, за пять лет этот саженец превратится в хороший компактный куст. Примерно 45 сантиметров – годовой прирост, - сказала директор центра ландшафтного дизайна БГСХА Елена Коновалова.Саженцы для посадки выделяются Республиканским агентством лесного хозяйства и МБУ «Городское лесничество». Подвоз плодородного грунта для посадок на общественных территориях (магистральные улицы, скверы и парки), а также полив вновь высаженных растений будет осуществлен силами МБУ «Городское лесничество».Фото "Номер один"