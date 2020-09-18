В Бурятии сотрудники Росгвардии изъяли незарегистрированные ружья

Два ружья и две емкости с порохом он купил у неустановленного лица







В Закаменском районе Бурятии сотрудники лицензионно-разрешительной работы во взаимодействии с бойцами сил специального назначения Росгвардии в ходе профилактических мероприятий изъято незаконное оружие, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



При проверке оперативной информации росгвардейцами было обнаружено и изъято у 21-летнего жителя Закаменска две единицы огнестрельного оружия и две емкости с порохом без разрешительных документов. Он объяснил, что ружья купил у неустановленного лица для личного пользования.



Изъятое оружие, – ружье с нарезным стволом на базе карабина Мосина и двуствольное гладкоствольное ружье марки Т03-63,16 калибра, – направлено на экспертизу.



В действиях владельца ружей усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Проводится проверка.



Фото: Росгвардия

