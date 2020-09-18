В Улан-Удэ пока не стали «подсаживать» население на бездымный полукокс

Однако депутат Народного Хурала пожелал отдать свой дом на жертвенный огонь эксперимента



Депутаты Народного Хурала сняли с рассмотрения ближайшей сессии законопроект, подготовленный минприроды республики. Речь идет о по проведении эксперимента по пробному сжиганию бездымного угля (полукокса) в поселке Комушка. Это обошлось бы бюджету в 18 млн рублей. Депутаты посчитали законопроект коррупциогенным и высказали опасение, что принудительный, по сути, перевод частного сектора на высококалорийный бездымный уголь разрушит печи улан-удэнцев.



Подбросить уголька



Тема отопительного сезона, стартующего в ближайшие дни, развернула внимание общества и к теме загрязнения воздуха столицы региона и райцентров бензпиреном в связи с ростом сжигания угля. Сами оживленные дебаты о том, как спасти Улан-Удэ от смога, начались после аномально высоких уровней загрязнения в декабре 2019 года. Весь 2020 год они шли ни шатко ни валко. Однако к сентябрю чиновники резко ускорили темп и с нарушением сроков внесли в Хурал «экспериментальный» законопроект, подвергшийся жесткой критике.



Напомним, в Бурятии в рамках программы по улучшению экологии столицы республики власти намеревались обкатать сжигание красноярского полукокса, дающего в несколько раз меньше выбросов в частном секторе Улан-Удэ. Однако экологическая инициатива минприроды неожиданно вызвала критику депутатов Хурала.



На совещании выяснилось, что чиновники вполне могли бы провести эксперимент по сжиганию полукокса самостоятельно в рамках одной из своих госпрограмм с помощью постановления правительства. Ведь принятие целого закона для того, чтобы просто сжечь в печках уголь, представляется избыточным, подчеркнули выступающие.



Дискуссию вызвала и цена. При стоимости в 8 тыс. за тонну бездымного угля бюджету необходимо прилично дотировать покупку, чтобы покупатель перешел на полукокс. Участники совещания отметили: вначале субсидировать населению придется большие суммы, потом уровень бюджетных трат будет снижаться.



- Когда люди подсядут на это топливо, увидят, что воздух стал чище, то цены начнут снижаться, а процесс покупки полукокса пойдет, - уверенно сообщила на совещании представитель природоохранной прокуратуры.



Но участники выразили сомнение по этому поводу. Как и не поняли - зачем проводить «испытания в натуре» и тратить 18 млн бюджетных рублей , если в Красноярске недавно провели подобный масштабный эксперимент на местном населении и он показал снижение выбросов. Речь идет об электроотоплении.



- Смысл нам тратить миллиарды рублей затрат на полукокс, когда существует более экологичный и, главное, прозрачный способ - электроотопление, ведь каждый дом имеет учет, - заявил депутат Константин Олзоев. - Сегодня свыше 15 тыс. домовладений Улан-Удэ используют электроэнергию постоянно или эпизодически. Даже без субсидий. И те деньги, что мы хотим затратить на производство полукокса, сопоставимы с субсидированием и реконструкцией мощностей для перехода на электроотопление. Это даст больший эффект для экологии.



Обсуждение темы завершилось замечанием депутата Анатолия Кушнарева, что, оказывается, из 770 домов Комушки только в 50 установлены котлы, остальные оснащены обычными печками.



Сгорел сарай, гори и хата



Это замечание вызвало возмущение депутата Игоря Бобкова. По его словам, простые печки не годятся для эксперимента, поскольку не приспособлены даже к углю, не говоря уже о полукоксе. И поделился личным опытом: когда он в холода в собственную топку котла кидал тугнуйский уголь с теплотворной способностью 3700 килокаллорий, то «становилось страшно - такой безумный жар он создавал».



- У полукокса же теплотворная способность в два раза больше - 6 тыс. килокаллорий на килограмм топлива, и печка у бедной бабушки с Комушки, когда она закинет побольше такого уголька, просто сгорит, - нагнал страху на коллег Бобков. - Печь покраснеет и развалится. Правительство будет потом ее ремонтировать? А если она свой дом спалит и весь околоток?



Туго от такого жара придется и дорогим котлам, по словам выступающего, «они от высокой температуры сгорят, и придется покупать новые».



Если же, продолжил депутат, вдруг отключат свет и насос перестанет гонять из котла горячую воду, то при закрытой отопительной системе «хозяину придется срочно выгребать из котла этот горящий кокс, иначе котел просто взорвется».



Министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев угрозу сожжения Комушки воспринял реально.



Он признался, что чиновники опасаются подобного варианта развития событий, и согласился с депутатами, что «вначале лучше прокатать» новое топливо на двух-трех домах.



- Если перекал вдруг будет, если кто-то закинет в печку два ведра полукокса и дом сгорит, то будет негативный федеральный резонанс по нашему эксперименту, - испуганно отметил министр.



На жертвенном огне



Игорь Бобков пошел дальше, решив пожертвовать своей собственной печкой и котлом.



- Откажитесь от масштабного эксперимента на Комушке, проведите испытание на моем доме - я рискну. У меня есть в запасе еще два котла, не замерзну зимой, - призвал он г-на Хандархаева.



Участники совещания, на удивление, горячо поддержали довольно героическую, но в целом безрассудную инициативу депутата Бобкова.

Сам законопроект о бездымном угле тоже отправили в топку. По крайней мере, до его доработки с учетом полученных замечаний. Тем не менее, в минприроды республики, несмотря на фиаско с законопроектом, намерены вернуться к экологической тематике. А время на эксперимент еще будет - зима в Бурятии длится почти семь месяцев. Также депутаты отклонили поправки в законопроект об охране атмосферного воздуха, согласно которым в Улан-Удэ вводится запрет на отопление дровами и углем в котельных юрлиц и частного сектора, ранее подключившихся к централизованному отоплению. Поправки признаны «непроработанными».



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: egov-buryatia.ru