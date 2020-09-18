В Бурятии подкупленный чиновник замолил грех, отдав «откат» школе

В итоге ему назначен судебный штраф, а подкупивший его бизнесмен еще ждет суда



В Баргузинском районе Бурятии мировой судья счел достаточным судебный штраф для бывшего начальника отдела экономики и прогнозирования районной администрации 31-летнего Григория Ухинова за полученный подкуп, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Чиновник признан виновным в незаконном получении членом закупочной комиссии денег за совершение действий в интересах дающего деньги (часть 4 статьи 200.5 УК РФ). Судебный штраф составил 20 тысяч рублей.



Следствием и судом установлено, что в мае 2018 года Баргузинским районным культурно-досуговым объединением из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в рамках госпрограммы получены 5 миллионов рублей для оборудования сельского кинотеатра в райцентре.



Для заключения контракта на поставку кинематографического оборудования из числа муниципальных чиновников была создана закупочная комиссия. Ухинов, включенный в состав омиссии, предложил знакомому предпринимателю принять участие в объявленном конкурсе и пообещал за денежное вознаграждение обеспечить его победу. Бизнесмен согласился и через стороннюю фирму направил необходимые документы для участия в электронном аукционе. В итоге Ухинов убедил остальных членов комиссии принять заявку предпринимателя и признать его победителем, а после, в октябре 2018 года, получил от бизнесмена через посредника 100 тысяч рублей.



После возбуждения уголовного дела Ухинов признал свою вину, раскаялся и уволился с занимаемой должности. На все средства, полученные в качестве подкупа, он приобрел оргтехнику, которую безвозмездно передал в одну из сельских школ.



В связи с тем, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, положительно характеризуется по месту жительства, следствие и суд посчитали возможным применить к мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с главой 51.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с прекращением уголовного дела.



Помимо этого завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, выигравшего конкурс по оснащению сельского кинотеатра. Он обвиняется в «причинении имущественного ущерба собственнику путем обмана» (статья 165 УК РФ) и в «подкупе члена комиссии по осуществлению закупок» (статья 200.5 УК РФ).



По данным следствия, предприниматель подкупил муниципального чиновника. После этого, заключив муниципальный контракт на поставку и установку в кинозале новых экрана, проектора, кресел и другого кинематографического оборудования, предприниматель в нарушение условий сделки установил в кинотеатре более дешевое, бывшее в употреблении оборудование, а также не произвел поставку кресел и звуковой установки. Затем он путем обмана членов приемочной комиссии получил денежные средства, чем причинил ущерб казне в размере 5 ммиллионов рублей.



Уголовное дело в отношении предпринимателя с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.



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