18.09.2020
В Улан-Удэ соберутся статистики Дальнего Востока

В Улан-Удэ соберутся статистики Дальнего Востока

Они обсудят предстоящие перепись населения и сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса

Вопросы проведения предстоящих Всероссийской переписи населения и сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства станут ключевыми темами регионального Совета руководителей территориальных органов Росстата Дальневосточного федерального округа.  

Заседание откроется 21 сентября в Улан-Удэ в Бурятском деловом центре, сообщает пресс-служба Бурятстата.  В работе совета примет участие заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Сергей Егоренко, а также руководители Мосстата и Краснодарстата.

Какова готовность к проведению переписи населения в регионах Дальневосточного округа, в том числе в отдаленных и труднодоступных территориях – одна из тем выступлений руководителей органов статистики регионов. Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого бизнеса  проходит раз в пять лет,  очередное состоится в 2021 году. В каком формате будет проходить перепись малого и среднего бизнеса - расскажут участники заседания.

Будут обсуждаться проблемы учета миграции населения, вопросы взаимодействия и информационного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Фото:  pixabay.com
статистика совещание ДФО
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