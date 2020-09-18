В Улан-Удэ соберутся статистики Дальнего Востока

Они обсудят предстоящие перепись населения и сплошное наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса



Вопросы проведения предстоящих Всероссийской переписи населения и сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства станут ключевыми темами регионального Совета руководителей территориальных органов Росстата Дальневосточного федерального округа.



Заседание откроется 21 сентября в Улан-Удэ в Бурятском деловом центре, сообщает пресс-служба Бурятстата. В работе совета примет участие заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Сергей Егоренко, а также руководители Мосстата и Краснодарстата.



Какова готовность к проведению переписи населения в регионах Дальневосточного округа, в том числе в отдаленных и труднодоступных территориях – одна из тем выступлений руководителей органов статистики регионов. Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого бизнеса проходит раз в пять лет, очередное состоится в 2021 году. В каком формате будет проходить перепись малого и среднего бизнеса - расскажут участники заседания.



Будут обсуждаться проблемы учета миграции населения, вопросы взаимодействия и информационного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления.



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