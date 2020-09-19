В Улан-Удэ горожане и надзорные органы борются с уловками ТГК-14

В настоящее время в республике делают еще одну попытку наладить положение с общедомовыми приборами учета



Падение уровня жизни населения Бурятии обострило и без того напряженную ситуацию в региональном ЖКХ. В отрасли куча проблем, тянущихся из года в год. И конца им не видно. Как всегда, одним из неблагополучных направлений является читинская компания «ТГК-14».



В настоящее время в республике делают еще одну попытку наладить положение с общедомовыми приборами учета.



- В первом полугодии 2020 года произошел всплеск обращений на доначисление платы за отопление ТГК-14. Причиной доначислений в большинстве случаев является вывод из эксплуатации расходомеров прибора учета по линии горячего водоснабжения или изменение настройки параметров прибора ресурсоснабжающей организацией, - говорит Николай Павлюк, руководитель Госстройжилнадзора Бурятии.



Кроме того, прогнозируется рост обращений на начисление платы на ОДН. Дело в том, что в сфере ЖКХ со второго полугодия произошло очередное законодательное изменение. Федеральные власти теперь сняли ограничения по предъявлению энергетиками указанной платы в пределах норматива гражданам в домах, находящихся на непосредственном способе управления. Собственники стали платить больше, и первые обращения по данной теме уже стали поступать начиная с августа, когда люди получили счета на июль.



Теплосчетчики требуют внимания



Масса многоквартирных домов в столице республики до сих пор не могут в полной мере использовать возможности, давным-давно предоставленные им российским законодательством. Речь об общедомовых теплосчетчиках.



Во многих домах Улан-Удэ они до сих пор не установлены. А там, где есть, зачастую не функционируют или работают в половинчатом режиме. Так, последнее происходит, когда теплосчетчик выводят из эксплуатации не полностью, а частично. В той функции, что касается линии горячего водоснабжения (расходомер по линии ГВС).



- Теплосчетчик – единый прибор. Но он учитывает отопление и горячую воду (есть два расходомера. – Прим. ред.). В случае вывода из эксплуатации расходомера по ГВС общедомовый прибор учета не учитывает объем ресурса, прошедший по ГВС. Если мы не видим, каков расход горячей воды, то какое-то количество тепловой энергии может быть «перекинуто» на отопление гражданам, - говорит о таких случаях Наталья Степанова, и. о. главного государственного жилищного инспектора Республики Бурятия.



Причины, по которым расходомер по ГВС не вводится в эксплуатацию, не всегда ясны.



- Например, прошла поверка теплосчетчика. Причины, что выявлена его неисправность, нет. Просто при повторном вводе этот расходомер не ввели в эксплуатацию, не опломбировали. Почему не ввели? Неизвестно, - отмечает Наталья Степанова.



В Госстройжилнадзоре существует мнение, что ПАО «ТГК-14» выгодно такое положение, так как есть возможность позднее предъявить гражданам-потребителям суммы к оплате в виде корректировки за отопление. Что до управляющих компаний, то они часто просто бездействуют в вопросах по полноценному использованию общедомовых теплосчетчиков.



- За состояние, эксплуатацию общего имущества на доме, в которое входит теплосчетчик, конечно, отвечает «управляшка». Но это все делает ТГК-14. А «управляшка» просто позволяет это делать: либо не знает, что происходит, либо закрывает глаза на происходящее. Выведя теплосчетчик из эксплуатации, например, для проведения поверки, потом его как-то странно вводят назад. Хотя теплосчетчик должен работать полностью, а не частично. «Управляшка» не реагирует на то, что ТГК-14 эксплуатирует прибор частично, - описывает Наталья Степанова возмутительные явления в бурятском ЖКХ.



Существует и такое. Оба расходомера (по отоплению, ГВС) у теплосчетчика работают, однако настройки прибора учета произведены так, что не видно, сколько тепловой энергии потребил дом по горячему водоснабжению.



- Настройку общедомовых теплосчетчиков проводит ТГК-14. Настраивает, пломбирует прибор учета. Просто так управляющая организация в него не залезет, - напоминает наша собеседница.



Федеральный закон установил, что все коммунальные ресурсы должны учитываться. В стране ведут политику на энергосбережение, энергоэффективность. Если техническая возможность установки счетчиков имеется, то в ЖКХ должны по максимуму использовать возможности приборов учета. Бурятия, как российский регион, не должна быть каким-то причудливым, диковинным исключением из ЖКХ-правил. Но фактически республика много лет является таковым исключением.



В случае когда общедомовый теплосчетчик по какой-то причине выведен из эксплуатации, «управляшка» в течение определенного времени обязана устранить причины вывода.



- Если по истечении срока управляющая организация (или ТСЖ) не сделала этого, то обязанность возникает у ресурсников. Например, в Улан-Удэ - это ТГК-14. Но данная компания не ведет такую работу, - отмечает Наталья Степанова.



По вышеописанным проблемам проводятся проверки, «управляшки» и ТГК-14 привлекаются к административной ответственности. Но кардинального перелома в лучшую сторону пока добиться не удается.



Осеннее наступление



Недавно в адрес ПАО «ТГК-14» и еще почти 50 ресурсоснабжающих организаций выданы предостережения.



Госстройжилнадзор указал читинским «энергетическим коммерсантам», во-первых, обеспечить размещение в государственной информационной системе ЖКХ достоверной информации.



- Мы провели анализ информации, там размещенной, о приборах учета. По Улан-Удэ она не соответствует действительности. В информационной системе указано их заниженное количество, - рассказали «Номер один» в контрольном ведомстве. В середине октября будет проверено исполнение. Возражения компания пока не подала. Наверное, согласилась с требованиями.



Во-вторых, ТГК-14 указали на положение с оснащением домов общедомовыми теплосчетчиками.



- В республике немало многоквартирных домов, не оснащенных ими. Мы сейчас плотно работаем по этому вопросу. Выясняем, есть ли техническая возможность установки. Просим выдать технические условия на все дома. Подключаем к этому вопросу управляющие организации, - констатируют в бурятском Госстройжилнадзоре.



Сейчас обеспечить дома теплосчетчиками важно и потому, что в республике планируется провести изменение существующих нормативов по отоплению. А «тепловые» нормативы по жилым помещениям очень важны для граждан. На их основе люди платят за отопление в домах, не оборудованных общедомовыми теплосчетчиками. На норматив «садятся» также дома, где сломанный (или не прошедший поверку) теплосчетчик не привели в срок в соответствие. Это так и называется - «платить по нормативу».



Новые нормативы отопления уже разработаны Республиканской службой по тарифам и должны были вступить в силу с 1 января 2020 года, некоторые даже читали проект приказа на сайте службы. Все дома были разбиты по категории, в зависимости от этажности, материала стен и др.



Допустим, в Улан-Удэ сейчас нет категорий, норматив с 2003 года единый для всех домов (0,0233 Гкал/кв. метр в месяц). Горсовет утвердил его в 2003 году. Потенциальная реформа снижала норматив для категории домов, построенных до 1999 года, но заметно повышала для старых многоэтажек. Как уже писал «Номер один», проект после обнародования быстро сняли с сайта тарифной службы, а реформу перенесли на год.



На пороге реформы норматива отопления крайне важно, чтобы домов, особенно старой постройки, без теплосчетчиков не было. Потому как финансовый «отопительный» удар по жильцам домов старой постройки будет мощным.



- Пока новых нормативов нет, очень плотно взялись за вопрос оснащения теплосчетчиками домов как в Улан-Удэ, так и в целом по республике, где есть такая возможность. Обязанность установки таких приборов возложена законом на ресурсоснабжающие организации. Предварительно мы запросили информацию у ресурсников, муниципалитетов, сверили дома и конкретно по адресам выдали предостережения. При этом настаиваем на внедрении в практику механизма, не нагружающего семейные бюджеты граждан - то есть установка приборов учета должна произойти за счет экономии тепловой энергии, - говорят в Госстройжилнадзоре Бурятии…



По последней информации, в Улан-Удэ 1389 многоквартирных домов не оснащены теплосчетчиками. Установлено же порядка 1100 таких приборов. То есть после многих лет реформ теплосчетчики есть в менее половины домов города. При этом срок исполнения истекает также в октябре.



Петр Санжиев, «Номер один».