Бурятия не знает, что делать с мусором

Проблема загрязнения республики выходит на катастрофический уровень



Борьба властей с мусором в Бурятии напоминает попытку запихнуть бревно в игольное ушко. С одной стороны, десятки миллионов тонн отходов, ежегодно производимых в республике, и сотни свалок. С другой – несколько полигонов, и они могут принять чуть более 200 тыс. тонн отходов в год, что точно характеризуется эпитетом «капля в море». Добавим к этому захлебывающийся в долгах «ЭкоАльянс», население и бизнес, отказывающиеся платить за мусор, и получится очень печальная картина.



«ЭкоАльянс» плодит свалки



Такую картину рисовали на недавнем совещании в Хурале, где перед депутатами выступал министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев. Сгладить ситуацию он не пытался, осыпая депутатов страшными цифрами.



- В 2019 году в республике образовано 72,5 млн тонн отходов. По сравнению с 2018 годом произошло уменьшение на 11%, - говорил он. - На сегодняшний день в республике инфраструктура по обращению с отходами представлена четырьмя полигонами ТКО общей мощностью 205 тыс. тонн в год. Остаточная емкость полигонов в три раза больше. Ее хватит на три года.



Итак, пришло время математики. Во-первых, как отметил министр, снижение производства отходов на 11% связано не с тем, что наше население прониклось культурой чистоты. Все прозаично: уменьшились вскрышные работы у добывающих компаний. Чей вклад в эти 72 млн отходов, думается, более чем велик.



Во-вторых: мощность всех полигонов – примерно 200 тыс. тонн отходов в год. Ее хватит на три года – получается 600 тысяч тонн. Сравниваем эту цифру с 72 млн ежегодно производимых в Бурятии отходов, и картинка почему-то не складывается. Даже если предположить, что большая часть из этих 72 млн производится крупным бизнесом, который сам их и убирает, цифры все равно не вяжутся.



На полигоны весь мусор не влезет. Поэтому остается одно - создавать новые свалки.



- Для размещения отходов «ЭкоАльянс» используется 16 муниципальных свалок, не включенных в реестр объектов размещения. На данных объектах уже накоплено около 200 тыс. тонн отходов, - честно рассказывал министр.



То есть «ЭкоАльянс», чья задача изначально была бороться со свалками, теперь сам создает их. Причем несанкционированные. Но это исправят: министр обещал выделить «ЭкоАльянсу» деньги, чтобы несанкционированные свалки превратились в санкционированные. То есть на оборудование и содержание. Не на ликвидацию.



Кремль в помощь



Вообще ситуация со свалками в республике катастрофична.



- Всего на территории Бурятии расположено 492 свалки общим объемом отходов более 3 млн тонн. Только в центральной экологической зоне на 63 свалках находится полмиллиона тонн отходов. Эта проблема накапливалась десятилетиями, поэтому такая ситуация, - сетовал министр природных ресурсов.



Борются со свалками, собственно, само министерство и муниципалитеты: районные и городские власти республики. Минприроды в прошлом году удалось победить 27 несанкционированных свалок (25 тыс. тонн отходов), муниципалитетам – 119 свалок (17 тыс. тонн отходов).



Конечно, такими темпами очистить Бурятию от мусора получится не скоро. А учитывая, сколько новых отходов и свалок появляется ежегодно, то проблема становится вечной. Поэтому власти республики уповают на помощь федерального центра.



- Где-то буквально с месяц назад я разговаривал с руководством министерства с предложением включить в госпрограмму «Чистая страна» свалки в центральной экологической зоне в порядке исключения. Там включается только в границах городских поселений. Они услышали, взяли в работу, - похвастался Алексей Хандархаев.



Но, допустим, федералы дадут нам несколько миллиардов на ликвидацию этих свалок. Что дальше? Что делать с полумиллионом тонн отходов? И здесь у министра нет четкого ответа.



- Даже если мы попадем в какую-то программу, даже если выделят деньги, чисто технически взять полмиллиона тонн и перевезти их куда? Мы просто в один год закончим все наши полигоны действующие. Конечно, к этому надо готовиться. Нужно разворачивать мусоросортировочные комплексы, перерабатывать, полезные фракции отбирать – это большая работа, в один год не делается. И сжигать мусор. Добиваться послаблений. Да, мы находимся в сложной зоне - центральной экологической. А куда девать-то? Только чтобы ликвидировать накопившиеся свалки, необходимо около 5 млрд рублей, - рассказывал он.



Миллиарды и миллиарды



Тем не менее четких планов по созданию переработки мусора в Бурятии нет. Зато есть планы по строительству мусорных полигонов, то есть песня про закапывание мусора продолжается.



- До 2024 года республике необходимо строительство еще семи полигонов ТКО мощностью почти 1,5 млн тонн на сумму 2,7 млрд рублей, - рассказывал Алексей Хандархаев. - Три мусоросортировочных комплекса мощностью 25 тыс. тонн на сумму почти 500 млн рублей. Всего требуется до 2024 года 3 млрд 251 млн рублей.



Из того, что в идеале нужно Бурятии в ближайшие 15 лет – девять мусоросортировочных станций мощностью 77 тыс. тонн в год; мобильные установки по обезвреживанию отходов – 11 штук; строительство мусоросжигательного завода – 150 тыс. тонн в год (либо три завода по 40 тыс. тонн); 17 мусорных полигонов мощностью в 2,4 млн тонн отходов. Вся эта красота обойдется в неподъемные для республики 9,2 млрд рублей. Заявки в правительство России по этим пунктам уже отправлены. Но надеяться на положительный ответ в условиях бюджетного дефицита было бы чрезмерным оптимизмом.



К слову, мусоросортировка в Бурятии есть. Она представлена двумя мусоросортировочными станциями: МСС-1 и МСС-2. Обе построены годы назад, но почему-то не использовались по назначению. Когда «ЭкоАльянс» зашел в Бурятию, разгорелся конфликт, суть которого в том, что городские власти не хотели отдавать региональному оператору эти станции. Даже несмотря на то, что они не работают. Впрочем, власть в Улан-Удэ сменилась и станции все же передали.



МСС-2 запустили в прошлом году, с МСС-1 все оказалось сложнее. Выяснилось, что в санитарно-защитной зоне располагается двухквартирный дом. Власти обещали решить эту проблему, однако МСС-1 все еще простаивает. Значит, решить пока не удалось.



Это далеко не первый случай, когда построенные за миллионы и десятки миллионов рублей объекты, призванные облегчить борьбу с мусором, просто не используются. И прежде, чем строить что-то новое, хорошо бы научиться использовать то, что есть.



Маленький тариф?



Еще одна «мусорная» строка в бюджете республики, которая уже сегодня начинает высасывать из него деньги, это «ЭкоАльянс». Региональный оператор по обращению с отходами в Бурятии, который, как изначально планировалось, должен был разобраться со всеми свалками, наладить инфраструктуру и тому подобное. Но по факту превратился лишь в перевозчика мусора от контейнерной площадки до полигона или свалки.



Недавно мы уже писали про финансовые проблемы этой компании. Счетная палата, которая зашла на предприятие с проверкой, сделала неутешительные выводы о финансовой устойчивости «мусорного» оператора. Ситуация печальна: низкая собираемость, долги, в том числе по налогам и перед перевозчиками.



Алексей Хандархаев, отвечая на вопросы депутатов относительно дальнейшей судьбы «ЭкоАльянса», рассказал о некоторых причинах такого положения регионального оператора.



- С экономической стороны сегодня 67 рублей тариф. А до «ЭкоАльянса» возили от 110 до 160 рублей за куб. В два раза меньше. При той собираемости и при таком тарифе, я вам честно скажу, он должен был остановиться еще в марте. Это чудо, что мы сейчас пока еще почти на ручном управлении это держим. Такая ситуация не только у нас. У нас еще неплохо. В других субъектах еще хуже, - говорил министр. - Конечно, надо думать об инструментах господдержки. Мы сегодня готовим порядок субсидирования. Надо не только ругать, но и помогать, поддерживать, если тариф такой маленький.



Помимо низкого тарифа, по финансам «ЭкоАльянса» бьет и собираемость. Например, многие юридические лица не просто не платят, а вообще делают вид, что регионального оператора не существует. О чем рассказал директор компании Алдар Бальжиров.



- Сегодня, по данным «Читаэнергосбыта», у нас 8,5 тыс. организаций подключены к системе электроснабжения. База у нас с нашими коллегами бьется один в один, но договоров на руках – 6,4 тысячи. Юридических лиц, кто не заключил с нами договоры, мы пытаемся найти путем сплошных проверок, сверки с различными базами данных, - рассказывал он. - Разница между 8,5 тысячи и 6,4 тысячи – это те недобросовестные юридические лица, кто еще не пришел и не заключил договоры с «ЭкоАльянсом». При этом большая их часть находятся в многоквартирных домах и по факту услуги им оказываются. Мусор вывозится, но оплаты не происходит.



«Похоронный» нонсенс



Эту же ситуацию, но с другой стороны «баррикад» обрисовала Гемаля Гендунова – ее представили как руководителя обособленного подразделения СРО некоммерческого партнерства управления многоквартирными домами Иркутской области и Республики Бурятия «Содружество ЖКХ».



Вкратце о предыстории: когда «ЭкоАльянс» только-только заходил в Бурятию, понимания, как собирать деньги с предпринимателей и юридических лиц, ни у кого не было. Чуть позже их всех разделили на четыре категории и приняли нормативы – сколько та или иная категория производит мусора за определенный период. Этой весной число категорий увеличилось до 20 с лишним. И приняты новые «мусорные» нормативы для каждой из них.



Эти нормативы и стали для бизнеса «красной тряпкой», спровоцировавшей вал возмущения.



- Сегодня бизнес-сообщество очень сомневается в необходимости оплаты и за что платить. Я приведу простой пример: похоронное бюро, оказывающее услуги, ООО «Разнобыт». Там 400 с лишним квадратных метров. Но в данных Министерства природных ресурсов - 1498 квадратных метров. Откуда единица впереди? – вопрошала Гемаля Гендунова. - Этот «Разнобыт», который занимается продажей гробов, венков, цветов и похоронных услуг, в неделю… задумайтесь, уважаемые депутаты, в неделю формирует четыре тонны мусора. Это учтено в нормативах. И за такой норматив мы должны платить.



Второй пример, который привела общественница, это магазин детской одежды в многоквартирном доме площадью 130 квадратных метров.



- За мусор они должны сегодня платить в месяц 8,5 тыс. рублей, счета уже выставлены. А за водоснабжение, канализацию, электроснабжение – за все вместе платят 4,2 тыс. рублей, - возмущалась она. - Такой же самый объект в Иркутской области за эти же 130 квадратных метров на первом этаже многоквартирного жилого дома платил бы 1200 рублей, в Новосибирске – 700 рублей. Очень много объектов на первых этажах многоквартирных домов. Как там проводились замеры? Нам абсолютно непонятно, потому что в таблицах, представленных Министерством природных ресурсов, нет никакого обоснования: как считали, для какого бизнеса и для чего все нормативы. Ощущение, что все вне экономики и вне математики.



Впрочем, Алексей Хандархаев, отвечая на обвинения, усомнился, что выставленные перечисленным бизнесменам счета завышены.



- По «кладбищенскому» бизнесу мы посмотрим. Но они же эти гробы делают не из воздуха. У них много материалов используется, доски. Вы кто-нибудь был в похоронных компаниях? Походите, зайдите на хозяйственный двор. Если там только в офисе – это один вопрос. А если кто-то видел, чем они там реально занимаются, выйдет уже с другим пониманием, - парировал он.



За министерских счетоводов вступился и зампред правительства республики по экономическому развитию Алексей Мишенин, тоже присутствовавший на совещании. По его словам, кому не нравятся нормативы, может платить по факту.



- Если у бизнеса возникает несоответствие, то есть он не согласен, то мы приняли решение, что он может обратиться в «ЭкоАльянс», сделаем паспорт объекта этого бизнеса, и тогда он будет заключать договор по факту, не переплачивая ни одного рубля. Но практика показывает: как только мы это сделали и запросили от бизнеса все недовольства, вместо 200 нам кое-как сейчас предоставил 15. Следующее: как только мы делаем фактический паспорт объекта, выясняется, что у кого-то да, действительно не совпало по разным причинам, а у кого-то он еще и вырос. Потому что факт выше, чем норматив, - рассказал зампред.



Куда идем?



В общем проблем – вагон. Как с ними бороться? Просить денег у федералов? Строить полигоны и закапывать мусор? Похоже, власти и сами толком не знают. В подтверждение этого факта можно привести слова заместителя Байкальского природоохранного прокурора Ирины Чистяковой, которая рассказала кое-что об экологической политике в Бурятии. Точнее, ее отсутствии.



- Вопрос об исполнении закона («Об отходах производства и потребления в Республике Бурятия». - Прим. ред.) имеет очень много недоработок. Прежде всего это связано с тем, что необходимо его подкорректировать и пересмотреть с позиции государственной политики, которая за последний год изменилась. В чем она изменилась? Президент страны нацелил регионы на то, чтобы прекратили захоранивать отходы на полигонах. Если вы собираетесь дальше это делать, то стройте полигоны буквально за свой счет, - рассказала представитель прокуратуры.



Зампрокурора подтвердила то, что и так понятно: строительство полигонов для ликвидации свалок не решает проблемы.



- Необходимо привлекать такие технологии, которые биологическую фракцию превращают в гумус. Таких технологий очень много и они широко используются, особенно в Центральной России. И второй момент – твердая фракция в виде стекла, пластика и железа должна быть отсортирована и направлена во вторичное производство, - говорила Ирина Чистякова.



По ее словам, в Бурятии есть потребность во вторсырье и малый бизнес мог бы эту потребность закрыть. Конечно, при правильной политике со стороны республиканских властей.



- У нас очень много предпринимателей, мелкого бизнеса, которые обычно приходят на прием в природоохранную прокуратуру. Очень много желающих заниматься мелким бизнесом, в том числе связанным с отходами. Их силы и средства можно использовать для того, чтобы они брали вторсырье и на внутреннем рынке республики и близлежащих регионов открывали мелкие предприятия по переработке пластика, железа и не перевозили все это в Китай, а использовали здесь. Тем более строительный рынок Улан-Удэ требует и стекло, и пластик, и резину. Это все может быть использовано при ремонте и строительстве дорог, при строительстве зданий и сооружений, - предлагала Ирина Чистякова.



Проблема в том, что у властей нет четкой концепции по решению «мусорной» проблемы Бурятии. Нет четких целей, понимания – куда, как и зачем двигаться.



- На сегодня Министерство природных ресурсов заинтересовано в том, чтобы эта концепция была сформирована. И мы предлагаем ее формирование в этих направлениях сделать, - говорила зампрокурора. - Если у нас не будет понимания и целей, конечно, и смысла не будет в принятии законов и в том, чтобы закладывать бюджетные средства на то, чтобы убрать какие-то отдельные свалки.



Думается, что Ирина Чистякова права: пока у властей нет четкого плана по спасению Бурятии от «мусорной» катастрофы, никакие бюджетные вливания в инфраструктуру, ликвидацию свалок и прочее нам не помогут. И прежде, чем пытаться потратить деньги, которых у нас нет, неплохо было бы хорошенько подумать и составить хоть сколько-нибудь внятную стратегию.



Станислав Сергеев, «Номер один».