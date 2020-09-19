В Улан-Удэ жильцы новостройки борются с застройщиком за комфортное проживание

Людей не устраивают детская площадка, недоделки в изоляции, протекание потолков и промерзание стен в квартирах



В редакцию «Номер один» обратились жители многоквартирного дома по ул. Калашникова, 11. Людей не устраивают детская и спортивная площадки, недоделки в изоляции, протекание потолков и промерзание стен в квартирах. Также жильцы жалуются на постоянные протечки в подземной парковке.



Дом от застройщика-банкрота



Дом на Калашникова, 11, к которому возникли многочисленные нарекания от его жителей, строило ФГУП «Управление строительства № 93 при Федеральном агентстве специального строительства». В начале февраля 2013 года предприятие обанкротилось и права застройщика на объекты незавершенного строительства – блоки-секции №1 и 2, подземную автостоянку и земельный участок - переданы ЖСК «Доверие», созданному будущими жильцами дома.



ЖСК «Доверие», в свою очередь, заключило сделку с «Ипотечной корпорацией Республики Бурятия». Жильцы дома переуступили право субаренды на земельный участок «Ипотечной корпорации» взамен на завершение строительных работ, ввод дома в эксплуатацию и строительство подземной парковки. Сумму сделки члены ЖСК оценили в 8 млн рублей.



- Договор с «Ипотечной корпорацией» подписывал бывший глава нашего кооператива господин Меделянов. Нас, рядовых членов кооператива, он ввел в заблуждение. Кроме того, не имел права заключать этот договор без согласия 100% членов «Доверия». А также переуступка права субаренды должна была произойти только после того, как «Ипотечная корпорация» введет дом в эксплуатацию, но фактически права на земельный участок компания получила сразу, - рассказывает председатель ЖСК «Доверие» Вера Левичева.



Уже много лет она судится с «Ипотечной корпорацией», пытаясь вернуть 8 млн рублей за работы, которые, по ее мнению, компания не выполнила.

В исках к «Ипотечной корпорации» женщина просит признать недействительной сделку по проведению «полного» зачета взаимных требований сторон между «Ипотечной корпорацией РБ» и ЖСК «Доверие», совершенную гендиректором «Ипотечной корпорации» с неуполномоченным представителем ЖСК «Доверие» А. Меделяновым. Нынешний председатель ЖСК «Доверие» Вера Левичева настаивает, что руководство «Ипотечной корпорации» знало о том, что совершает сделку с неуполномоченным лицом, и намерено совершило ее в целях полного прекращения своих обязательств перед ЖСК «Доверие» по возмездному договору уступки прав субаренды.



«Выносим воду ведрами»



Председатель ЖСК «Доверие» и жители дома по ул. Калашникова, 11, говорят, что уже устали добиваться в судах справедливости и не понимают, почему суды не встают на сторону жильцов, а поддерживают крупную компанию.



- Работы на 8 млн нам не сделали. Дом был готов на 99%, нужно было сделать мелкие работы. Дом прошел приемку Госстройжилнадзором, введен в эксплуатацию, право собственности получено, но качество работы просто ужасное. Вся вода, скапливающаяся на детской площадке, протекает в подземную автостоянку. У подъездов от стен отходит крыльцо, проседает фундамент, в квартирах не работает вентиляция. Мы пытаемся достучаться, говорим об этих изъянах, но в «Ипотечной корпорации» нам говорят, что гарантийные сроки вышли, - рассказывает председатель ЖСК «Доверие» Вера Левичева.



Один из жильцов дома, имеющий гараж в подземной автостоянке, опасается, что однажды у них просто обрушится потолок.



- В 2013 году гараж обошелся нам в 700-800 тыс. рублей. После каждого дождя весной здесь все течет. Из своего гаража я выношу воду ведрами. Машину здесь уже не держу – вместе с водой на машину капает какая-то жидкость, и она не оттирается с поверхности. Год назад делал здесь ремонт, все поменял, сделал новую обшивку стен и ворот, но сейчас вновь все вздулось, везде плесень и грибок. Крыша продолжает протекать. Вполне может от воды проржаветь арматура, стены ослабнут, и все просто рухнет, - рассуждает житель дома.



Мужчина говорит, что эту проблему можно было бы решить очень просто – проложить под детской площадкой, находящейся аккурат над парковкой, плотный слой резинового покрытия. Однако делать это никто не собирается.



Вера Левичева говорит, что дети не могут пользоваться площадкой, так как она постоянно в воде, везде грязь.



- Компания получила права на наш земельный участок, сейчас там дома 11б и 11б/1, и вместе с этим хорошую прибыль, а мы остались ни с чем. В судах «Ипотечная корпорация» не может документально подтвердить объем выполненных работ на 8 млн рублей, - отмечает председатель жилищного кооператива.



Уже больше года в Арбитражном суде Бурятии рассматривается очередной иск от ЖСК «Доверие» к «Ипотечной корпорации». Вера Левичева, как представитель кооператива, просит установить объем, вид и состав фактически выполненных ответчиком работ, а также установить оплату ответчику в размере стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ по завершению строительства объектов и ввода их в эксплуатацию. Также истец просит суд взыскать с «Ипотечной корпорации» в пользу ЖСК «Доверие» сумму основного долга по оплате полной стоимости уступки права субарендатора на земельный участок в размере 7,8 млн рублей.



Судья Арбитражного суда затребовала у ответчика представить журналы учета выполненных работ. Следующее заседание назначено на 20 сентября.

Связаться с «Ипотечной корпорацией» для получения комментария «Номер один» не удалось, на наши звонки никто не отвечал.



Лариса Ситник, «Номер один».