В Бурятии пострадавшие в ДТП могут получить миллион по ОСАГО за вред здоровью

Житель Бурятии помогает другим травмированным на дороге, кто не знает всех нюансов закона



Несколько лет назад Денис Тыщенко вместе с женой серьезно пострадали в ДТП. Оказавшись в больнице с травмами, не зная, как жить дальше, он начал искать информацию по подобным случаям в Интернете, изучать законы и узнал, что по ОСАГО страховые компании могут выплачивать компенсации не только за искореженные в ДТП автомобили. Выяснилось, что и пострадавшие в авариях пассажиры и пешеходы тоже могут получить выплаты по ОСАГО. Теперь Денис помогает другим травмированным на дороге, кто не знает всех нюансов закона.



Денежный эквивалент травм



- Мы с супругой были пассажирами, когда попали в аварию, - вспоминает Денис Леонидович. - Мистика, но это случилось в знаковый день - 12.12.2012. Получилось так, что оба водителя, участвовавшие в ДТП, оказались виновны, каждый нарушил правила дорожного движения. В больнице не представлял, что будет дальше, когда закончится лечение. Я, как и многие, не знал, что могу получить страховые выплаты и потратить их на лечение. Зашел в Интернет, нашел Федеральный закон об ОСАГО - стало интересно. Выяснилось, что водитель страхует не автомобиль, а свою ответственность перед третьими лицами. Если я попал в ДТП и мне как пассажиру причинен вред, то страховка должна этот вред тоже финансово покрывать. Я собрал необходимые документы и подал заявление в страховую.



Получив компенсацию не в полном объеме, Денис Леонидович посчитал, что страховая компания не права, и через суд добился того, чтобы обе страховые двоих водителей, причастных к ДТП, выплатили ему причитающееся. Основные исковые требования Дениса Леонидовича суд удовлетворил. По повреждениям супруги он также подал заявление в страховые водителей и получил компенсации. Изучив все детали закона, начал помогать травмированным в ДТП людям в составлении исковых заявлений, представлять их интересы в судах. По словам Дениса Тыщенко, выигранные суммы компенсаций могут доходить до 500 тыс. рублей, а в некоторых случаях даже более миллиона.



- Большинство пострадавших понятия не имеют о том, какие права им дает закон. Они лечатся после аварий, вкладывают в свое здоровье последнее, не зная, что возмещаются эти затраты посредством обращения в страховую компанию водителя, совершившего ДТП и причинившего вред их здоровью, вплоть до легкого. Бывает, человек получил ушибы, но судебно-медицинская экспертиза не может определить степень тяжести. Соответственно, потерпевший думает, что и вреда его здоровью нет. К закону об ОСАГО прилагаются правила расчета, где каждая травма имеет какой-то денежный эквивалент. Те же самые ушибы и синяки имеют свою цену, - делится Денис.



Поможет союз автостраховщиков



На сегодня в практике Дениса Леонидовича немало дел, по которым пострадавшими выступают пешеходы. Причем даже те, кто сам виноват в том, что пострадал. Пару лет назад Денис помог девушке, которую сбила машина, когда она перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая попала в больницу с травмами. По окончании лечения судебно-медицинская экспертиза установила, что девушке причинен вред средней тяжести. Пострадавшая понятия не имела о праве на страховку. Денис, представляя ее интересы в страховой, сумел получить положенную ей выплату.



- Допустим, пешеход перебегает дорогу в неположенном месте и он виновен по правилам дорожного движения. Но в законе четко определено, что за вред здоровью человека, причиненный источником повышенной опасности (автомобилем), отвечает владелец этого источника повышенной опасности вне зависимости, виновен он в данном ДТП или нет. Если пешеход, пусть и виновный, получил травмы, он имеет право обратиться в страховую компанию и получить за это возмещение, - говорит Денис Тыщенко.



Не все знают, что возмещение возможно даже в случае неизвестности лица, ответственного за причиненный потерпевшему вред. Например, неизвестная машина сбила человека, он получил травмы или погиб, но виновный автомобиль не нашли. Или, бывает, виновная машина не застрахована по ОСАГО, что делать пострадавшим – пешеходам или пассажирам?



- В прошлом году, когда страховые компании переходили на электронные полисы, владельцы авто столкнулись со сложностями где и как застраховать авто. Некоторые водители начали ездить без страховки либо с «липовой» бумажкой вместо официального бланка ОСАГО. Попадает такой автомобиль в ДТП, а страховки нет, вред здоровью пешеходу причинен, что ему делать? Конечно, он может обратиться с иском к водителю, его сбившему, но есть и еще одна возможность получить денежную компенсацию за свои травмы. В нашей стране существует такая организация, как Российский союз автостраховщиков (РСА). В случаях отсутствия у водителя страховки ОСАГО, когда виновник сбил пешехода и скрылся, когда страховая водителя обанкротилась, пострадавшие имеют право обратиться в РСА с соответствующим пакетом документов и получить компенсационные выплаты, - разъясняет Денис Леонидович.



Если пешеход скончался под колесами неизвестного автомобиля, который так и не нашли, родственники погибшего имеют право обратиться за денежной компенсацией жизни пешехода. Они должны собрать документы, прописанные в законе, и обратиться в Российский союз автостраховщиков.



Закон изменился



Пару лет назад в практике Дениса Леонидович был сложный случай. В ДТП с тремя автомобилями пострадал пассажир, находившийся в рабочей машине при исполнении трудовых отношений. Пострадавший получил по факту несчастного случая социальную выплату от работодателя и больше ни о чем не помышлял. Пока не узнал о страховых выплатах по ОСАГО.



- Три автомобиля – три страховых случая, - вспоминает Тыщенко. - По закону каждая из страховых компаний должна выплатить пострадавшему энную сумму денег. Мы подали необходимый пакет документов, но первая страховая вообще отказала нам в выплатах. Вторая страховая (две машины были зарегистрированы в одной компании) посчитала, что раз машин было три, то поделят ущерб на троих, и согласилась выплатить свою часть из трети. Такое отношение мы посчитали нечестным и подали в суд. По итогам судебного разбирательства каждая страховая выплатила нам компенсацию в полном объеме. В общей сложности получилось 1,5 млн рублей.



Здесь нужно пояснить, что сейчас в этой части закона произошли существенные изменения. До июня прошлого года в ФЗ об ОСАГО существовала норма о том, что потерпевший имеет право получить страховое возмещение с каждой страховой владельцев авто. Сейчас же имеет право получить одну сумму со всех страховых участников ДТП. Например, если раньше с каждой страховой он мог получить по 200 рублей, то сейчас закон изменился - теперь человек имеет право со всех страховых получить всего 200 рублей.



Процесс взыскания средств со страховой может затянуться, но руки опускать не нужно, советует Денис. Если средства на ремонт машины приходят относительно быстро, то выплат на лечение приходится добиваться порой месяцами.



- Хочется дать совет автомобилистам. Страхуйте свое авто, потому что в противном случае, если случится ДТП, потерпевший получит свои деньги с РСА, но Союз автостраховщиков затем их взыщет с водителя, добавив к его убыткам еще и судебные расходы. С прошлого года судебная практика пошла дальше. Фонд социального страхования, оплачивающий лечение пострадавших, начал взыскивать с владельцев авто деньги, потраченные им на лечение по полису, - сообщает представитель потерпевших в ДТП.



И напоследок совет потерпевшим – все ваши расходы можно компенсировать, если будут на это доказательства: документально оформленное в виде рецепта назначение врача, чеки за приобретение лекарств или услуг. Без бумаг что-то компенсировать невозможно.



- И еще один совет - соблюдайте правила дорожного движения во избежание подобного рода неприятных ситуаций, - заключает Денис Леонидович.



Любовь Ульянова, «Номер один».