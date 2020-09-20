Не мистические причины

Почему повторяются неудачные отношения?
У многих в личной жизни случаются проблемы, но у некоторых людей они повторяются. Женщина, расставшись с алкоголиком, снова встречает любителя выпить. Или мужчина из раза в раз встречает на своем пути стервозных дамочек. Бывает, в семье из поколения в поколение женщины живут матерями-одиночками. Все эти проблемы людям проще объяснить сверхъестественными вещами, чем вдуматься, что привлекает в их жизнь неприятные повторения. О возможных причинах неудач в личной жизни расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.
Ошибка мышления, а не проклятье
- Игорь Валерьевич, ответьте на вопрос многих наших читательниц: почему человек уходит из неудачных отношений, а потом вступает в точно такие же?
- Может показаться, что на человеке лежит какое-то проклятье или он сам притягивает к себе таких людей. Правильнее все-таки говорить, не притягивает, а выбирает. Люди не понимают, почему им не везет, в чем причины неудач. Давайте попытаемся разобраться, почему так происходит.
Нужно понимать, что проблемы в отношениях бывают разные и причины неудовлетворенности теми или иными отношениями тоже разнятся. Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя грести все и всех под одну гребенку и говорить, что причина одна. Я попробую пройти по основным причинам, приводящим к повторению неудачных отношений.
Первая, одна из самых распространенных причин, это наличие у человека каких-либо достаточно жестких установок по отношению к тому, какими должны быть отношения или избранник.
Вопрос заключается даже не в том, откуда взялись эти установки – их источники могут быть абсолютно разные. Это может быть и родительская семья, и особенности воспитания, и СМИ, и какие-то медийные образы. Причем установка здесь всегда очень жесткая, ригидная, и в рамках, допустим, когнитивного подхода в психологии она рассматривается как ошибка мышления, когнитивное искажение.
Например, установка на то, что мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина. Ее можно встретить достаточно часто. У разных людей степень ригидности и жесткости этой установки различна. Если она достаточно жесткая, то, сталкиваясь с реальностью, начинает вызывать неудовлетворение, причем неважно, мужчина это или женщина.
Допустим, если такая установка есть у женщины, то любые финансовые трудности своего избранника она будет рассматривать сквозь призму того, что партнер не отвечает ее каким-то определенным базовым условиям. Не подходит он ей. Это вызывает серьезный дискомфорт, в результате женщина начинает вести себя в отношениях соответствующим образом. В итоге ругань, скандалы, обвинения и разрыв отношений. Она переходит в следующие отношения, но эта установка никуда не делась, а наличие финансовых трудностей – это не личностная характеристика человека, это внешние обстоятельства. Встретив мужчину, на данный момент соответствующего ее представлениям об избраннике, она снова разочаровывается в нем, когда у него случаются проблемы в финансовом плане. То есть сценарий повторяется.
Такая установка (когнитивная ошибка) может быть и у молодого человека, считающего, что мужчина должен зарабатывать больше женщины. Когда его доход становится меньше, начинает чувствовать себя неуверенно, у него падает самооценка, его недовольство сказывается на отношениях, что в конечном итоге может привести к разрыву. И в следующих отношениях у него повторяется то же самое.
Подобных установок может быть огромное количество. Они могут касаться как внешних признаков (рост, вес, цвет глаз искомого партнера), так и внутренних (его образование, принципы, особенности характера).
Не читает мысли – не любит
Одно из распространенных когнитивных искажений по Аарону Беку - это «чтение мыслей», заключающееся в том, что человек считает, будто партнер должен читать его мысли либо он сам может читать мысли другого. И если партнер не читает мысли, то он, видимо, тебя не любит.
Примеров тому множество. Допустим, избранник не опускает крышку унитаза, не закрывает тюбик с зубной пастой, оставляет немытую кружку на столе. Казалось бы, бытовая мелочь, но для человека, имеющего такое когнитивное искажение, как чтение мыслей, оно приобретает совершенно другое значение. Он оставил кружку/она не позвонила/не закрыла пасту, значит, партнер обо мне совсем не думает и, видимо, не любит. Поэтому нужно каким-то образом убедиться, любит ли он. Но так как прямо спросить его об этом нельзя из-за чистоты эксперимента, поэтому начинаются провокации, что в конечном итоге выливается в скандал.
Естественно, что такое когнитивное искажение относительно межличностных, интимных отношений будет проявлять себя фактически в любых отношениях. Внешне будет казаться, что отношения рушатся по одним и тем же причинам. Как будто все партнеры друг на друга похожи, фактически они все разные, а здесь реализуется та или иная когнитивная ошибка у данного конкретного человека, который разворачивает определенный сценарий.
- Как справиться с такими ошибками?
- Нужно сказать, что с этими причинами достаточно хорошо можно работать, когнитивные искажения можно найти и скорректировать. Самый простой способ – это осознать, что люди не читают мысли друг друга и необходимо разговаривать. Не предъявлять друг другу претензии, не провоцировать на что-то, а прямо говорить о своих желаниях и потребностях, мыслях и чувствах. Тогда такие вещи достаточно хорошо и продуктивно разрешаются. Это, так сказать, лайтовый вариант.
Созависимость – причина повторов
Второй вариант более сложный, может быть связан и с первым - это воспроизводство родительских отношений. Мы все родом из детства, усвоение таких ролей, как муж, жена, отец, мать усваивается в детстве, в первичной семье. Лишь потом в процессе жизни представление об этих ролях расширяется, развивается и изменяется. Благодаря этому развитию, в том числе личностному, мы можем выстраивать другие отношения. Но очень часто так бывает, что дети в своих собственных семьях воспроизводят сценарий своих родителей. Например, бабушка была в разводе, мама в разводе и дочь уходит от мужа.
- Причину в этом многие видят в родовом проклятии, в порче и прочих мистических вещах…
- Да, это дает почву для различного рода спекуляций на тему каких-то метафизических родовых отношений. Но никакой метафизики или магии здесь нет, это просто реализация ролей, усвоенных с детства. Здесь очень важно понимать, какие именно образцы мы воспроизводим в тех или иных отношениях. Не повторяем ли роль своих родителей.
Очень тесно связан с этим вариантом воспроизводства родовых отношений вариант созависимых отношений. Это третья причина. Созависимость – это зависимость от определенного рода отношений. Как правило, созависимость формируется в отношениях с зависимым человеком. Для нашей российской действительности это достаточно распространенное явление, связанное с алкоголизацией. Мужчина в семье страдает алкоголизмом, а его жена и дети, живущие с ним, оказываются в созависимых отношениях – то есть он зависит от алкоголя, а они - от него: его поведения и настроения.
С одной стороны, они определенным образом приспосабливаются к нему, страдают от этого, но, с другой стороны, оказываются для него чрезвычайно важны и чувствуют свою значимость для него. Можно слышать от женщин, кто замужем за алкоголиками, такую фразу: «я его, конечно, могу бросить, но он без меня пропадет». Она не уходит от алкоголика, потому что это дает ей чувство важности, нужности. Это уже во многом патологическая, болезненная форма отношений. Почему? Потому что она очень трудно осознается человеком и ее очень трудно изменить. По сути, это разновидность зависимости.
Мы очень часто можем встретить такие ситуации: женщина выходит замуж за мужчину, который пьет, через какое-то время она от него уходит и встречает другого любителя выпить. Почему? Ведь она не хотела снова найти алкоголика. Все потому, что в других отношениях она не будет чувствовать себя значимой и нужной, потому что не умеет по-другому. Ей нужно всегда кого-то спасать. Она делает это замечательно, поэтому такие отношения воспроизводит раз за разом.
Любовь как наркотик
Четвертая причина – это разновидность болезненных, зависимых отношений, так называемая любовная аддикция. Это зависимость от состояния влюбленности. Напомню, человек оказывается всегда в поиске некоего идеала, он находит его, но когда конфетно-букетный период заканчивается, пелена романтики спадает, приходит понимание, что это не мое и нужно искать кого-то другого. Начинается поиск нового объекта влюбленности.
По сути, такой человек не умеет устанавливать теплые, эмоциональные интимно-личностные отношения. Ему важен так называемый фасад любви, окрашенный романтическими красками и дающий эмоциональное волнение, подъем, связанный с состоянием влюбленности.
В этом плане интересно, что любовный аддикт подсознательно ищет себе таких партнеров, кто не заинтересован в установлении с ним тесных, крепких и серьезных эмоционально-личностных отношений, потому что такие отношения он не умеет устанавливать. Он будет обращать внимание на тех, кто, наоборот, такие отношения избегает. Так каждый раз реализуется один и тот же сценарий: человек находит объект влюбленности, который не прочь пофлиртовать и поухаживать, но не готов к серьезным отношениям, и когда эмоциональный накал и уровень гормонов спадает, любовный аддикт разочаровывается, а его партнер пугается, они расходятся в разные стороны и встречают других таких же людей.
- Если женщине постоянно встречаются мужчины- тираны, подавляющие, контролирующие ее, в чем причины?
- Часто это пример созависимых отношений. Хотя и необязательно. Может быть, у девушки есть жесткая установка - «если не контролирует и не ревнует, значит, не любит». Или это может быть как воспроизводство родительских отношений (то есть представление о муже как о жестком тиране), так и созависимые отношения. Часто причины связаны друг с другом, идут с той или иной совокупностью.
Каждый конкретный пример может быть объяснен при помощи этих четырех механизмов. Важно понять, какой механизм лежит в основе, и работать исходя из этого. Лучше разбираться вместе с психологом, потому что даже при самом лайтовом варианте человек самостоятельно не может обнаружить свою когнитивную ошибку. На то она и ошибка. В этом и кроется корень проблемы. Что уж говорить, когда к когнитивным ошибкам подключаются сложные эмоциональные механизмы, как, например, в созависимых отношениях или любовной аддикции.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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