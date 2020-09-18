Главе Джидинского района поставили «двойку»

Депутаты и жители муниципалитета недовольны работой Валерия Цыренова



Джидинский райсовет 10 июля на очередной сессии оценивал работу главы района Валерия Цыренова за 2019 год. Деятельность главы народные избранники оценили неудовлетворительно. Глава попытался оспорить это решение в суде, но проиграл. Уже не в первый раз в Бурятии происходит так, что руководителей района свергают за плохую работу.



Не выполнил показатели?



В иске к депутатам, поданном главой района, Валерий Цыренов просил признать незаконным и подлежащим отмене решение сессии депутатов «Об оценке деятельности главы Джидинского района за 2019 год», согласно которому его деятельность признана неудовлетворительной.



«Требования мотивированы тем, что такое решение нарушает его права и законные интересы, поскольку формирует негативное отношение к нему, наносит ущерб его репутации, фактически устанавливая, что он как глава в 2019 году не справился со своими полномочиями», - указано в решении суда.



Также глава района в иске указывал, что в решении депутатов не приводятся основания и доводы, по которым народные избранники оценили лишь шесть из 11 критериев. Еще одним нарушением, по мнению главы, стало то, что он не был должным образом извещен о дате предстоящей сессии.



- На сессии большинство из присутствовавших депутатов - восемь человек - поставили главе оценку «неудовлетворительно», всего пять оценили на «удовлетворительно». Удовлетворительные оценки поставили в основном директора школ. Спустя несколько дней после сессии в вайбер-чате «Джида-Инфо» запустили онлайн-голосование, где участников просили оценить деятельность главы района. Большинство – 3 тыс. подписчиков из 5 тыс. голосовавших - оценили так же, как мы: «неудовлетворительно». В течение месяца глава ничего не предпринимал, но 14 августа неожиданно подал иск, - рассказывает председатель Совета депутатов Джидинского района Борис Дымчиков.



Согласно положению о ежегодном отчете, оценка деятельности главы дается исходя из данных по 11 крупнейшим индикаторам социально-экономической жизни района. По итогу 2019 года положительную динамику показали четыре индикатора, без изменений остался один, отрицательная динамика – по шести индикаторам. Если обобщить претензии к главе – люди в районе массово покидают Джидинский район, соответственно, уменьшилось количество предпринимателей и наемных работников, люди стали меньше строить, а в бюджет поступает меньше денег.



Тем не менее, глава района Валерий Цыренов считает, что главный критерий, по которому нужно оценивать его работу, это исполнение наказов избирателей.



- Уже выполнено порядка 80% наказов. Есть все предпосылки отчитаться перед избирателями досрочно, - приводит слова главы паблик «Джида-Инфо».



С редакцией «Номер один» господин Цыренов разговаривать отказался.



Суеверный глава



Главой Джидинского района Валерий Цыренов стал в 2012 году, переизбрался в 2017.



В 2017 году главу снимали с предвыборной гонки за нарушение агитационной кампании – Валерий Цыренов выступал на празднике День молодежи, организованном районной администрацией (это трактовалось как использование служебного положения), организовал чаепитие в Нюгуе и обещал материальные блага в случае голосования за себя (подкуп избирателей), размещал в агитматериалах отчет о проделанной работе (использование служебного положения), писал в 2017 году сайт «Джида.ком». Тем не менее, Валерий Цыренов смог через Верховный суд обжаловать решение Джидинского райсуда об отмене регистрации своей кандидатуры в главы района от «Единой России».



«Достоверных доказательств, что Валерий Цыренов допустил нарушения федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которые влекут отмену регистрации кандидата, не представлено». Так, Валерий Цыренов вновь стал главой района.



В начале апреля 2020 года, когда в Бурятии ввели режим «самоизоляции», глава Джидинского района призывал сограждан каждое утро брызгать чаем или молоком, чтобы отогнать коронавирус.



- Хочу попросить своих джидинцев каждое утро чаем или молоком брызгать в четыре стороны нашей необъятной Джидинской долины, чтоб вот эта зараза не проникла в наш район. Берегите друг друга, будьте здоровы, - обращался Валерий Цыренов к землякам.



Но и это еще не все, чем «прославился» Джидинский район. Так, совсем недавно в селе Желтура произошла драка - кандидат от «Единой России», выигравший праймериз в районный Совет депутатов, жестоко избил 50-летнего конюха.



В результате у мужчины оказалось сломано несколько ребер, со временем развился пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, что приводит к частичному или полному коллапсу легкого, может развиваться в результате травм), он проходил длительное лечение в больнице.



Возмущенные произошедшим сельчане писали в местных пабликах, что полиция боится арестовывать кандидата от «Единой России», так как он - ставленник нынешнего главы Джидинского района. Так это или нет, мы утверждать не беремся.



Критика от Алексея Цыденова



Отметим, не только депутаты, но и глава республики выражал недовольство деятельностью Валерия Цыренова.



23 августа 2019 года на заседании правительства Бурятии Валерий Цыренов выступил с докладом об основных направлениях социально-экономического развития за 2018 год.



По итогам отчета глава Бурятии попросил главу района представить отдельный доклад о реализации нацпроектов с указанием текущей ситуации, целевых показателей и проводимых мероприятий по их достижению.



- Из доклада непонятно, какие именно целевые показатели у вас стоят по национальным проектам. Федеральный проект «Спорт – норма жизни»: сколько у вас сейчас людей спортом занимается регулярно по возрастным категориям? И сколько будет по годам до 2024 года? По «Образованию» - сколько у вас сейчас детских садов, яслей, обеспеченность по школам и так далее? Какая поддержка идет по субъектам малого и среднего предпринимательства? Объем жилищного строительства - какие целевые показатели у вас? Это основные задачи. Своих целевых показателей по национальным проектам вы не знаете, проекты ведете слабо. Прошу более ответственно относиться к работе и погружаться в детали, - указал Алексей Цыденов главе Джидинского района.



По следам опальных глав



Напомним, подобные случаи, когда депутаты оценивали деятельность глав поселений и районов неудовлетворительно, в Бурятии уже были.

Так, в 2016 году своей должности лишился глава поселка Ильинка Виктор Отто.



В мае 2016 года в Ильинке прошла сессия местных депутатов, где заслушали отчет поселкового главы Виктора Отто. В сессии принимали участие девять депутатов. Шестеро из них после заслушанного отчета поставили главе поселка оценку «неудовлетворительно», еще двое оценили работу главы на «удовлетворительно», один воздержался.



- Таким образом, второй год подряд депутаты ставят ему «неуд» по итогам работы главой, - рассказывал тогда депутат Народного Хурала Сергей Мезенин, присутствовавший на поселковой сессии. - Виктор Отто сделал соответствующие выводы и сказал, что напишет заявление об отставке по собственному желанию.



Претензии депутатов к главе касались его работы в сфере благоустройства поселка и ухода за ним. В частности, они были возмущены ненадлежащей уборкой улиц и вывозом мусора.



В 2019 году кресло зашаталось под главой Баргузинского района Алексеем Балуевым. В январе против него возбудили уголовное дело. Ему вменяли преступную схему с выводом денег из бюджета и их последующим «распилом». Баргузинского главу подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сумма в 1,5 млн рублей якобы была «распилена» на ремонте моста через реку Сувинка. 6 декабря 2017 года Алексей Балуев объявил режим ЧС на территории поселения. Это позволило главе района получить из резервного фонда 1,5 млн рублей и отменить процедуру конкурса для определения подрядчика, ответственного за ремонт моста. Балуев заключил договор с «нужной» фирмой, не имеющей право осуществлять услуги в сфере мостостроения. На ремонте изрядно сэкономили — из полученных 1,5 млн подрядчик потратил лишь 800 тысяч, заменив прописанный в контракте брус на настил из досок и «удешевив» другие материалы.



А 27 февраля 2019 года местные депутаты во второй раз признали работу Балуева за год неудовлетворительной. По уставу муниципалитета это является поводом для отставки. Глава района обращался в суд с требованием отменить второй «неуд», но проиграл. 27 марта депутаты местного райсовета проголосовали за отставку главы.



Вернемся к джидинской истории. Районный суд, рассматривая иск Валерия Цыренова к депутатам, принял решение отказать в удовлетворении иска главе района, поскольку оснований для признания этого решения депутатов противоречащим закону и его отмене у суда не было.



Недавно в район приехала правительственная комиссия из Улан-Удэ - стартовала комплексная проверка администрации района. В течение месяца все министерства Бурятии и республиканские агентства проведут подробный анализ деятельности и результатов работы администрации района. Работа правительственной комиссии продлится до 2 октября.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: администрация Джидинского района