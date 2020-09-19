В Бурятии умерло двое больных COVID-19

На сегодня зафиксировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Накануне в стационаре по ул. Пирогова умер пациент 75 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, осложненной двусторонней субтотальной пневмонией, с сопутствующим постинфарктным кардиосклерозом и последствиями инсульта. Мужчина находился на лечении две недели, из них в отделении реанимации 8 суток, на ИВЛ 7 суток.
В РКИБ умерла пациентка 89 лет с тяжелой формой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией, ожирением 3 степени. Пенсионерка находилась на лечении 11 суток, из них в отделении реанимации на ИВЛ 5 суток.
По информации Управления Роспотребнадзора по РБ на 8:00 часов 19 сентября зарегистрировано 6275 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По городу Улан-Удэ – 3679.
Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5197 человек, умерло 62 человека. Проходят лечение в стационарах республики 439 больных. На амбулаторном лечении находятся 577 пациентов.
Из 67 новых случаев COVID-19 31 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 4106 человека, все обследованы. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 114 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.
На 19 сентября, в инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 439 пациентов, из них 17 детей. Состояние детей удовлетворительное.
Фото https://pixabay.com/ru
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