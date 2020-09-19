В Бурятии открылся второй детский «Кванториум»

Педагоги для мобильного технопарка прошли обучение в Сколково»

На территории детского технопарка «Кванториум» состоялось торжественное открытие второго передвижного технопарка, благодаря которому планируется охватить техническим творчеством и инженерными знаниями около 1000 детей в четырех районах республики.В открытии второго мобильного «Кванториума», названного Красной молнией принял участие замминистра образования и науки РБ Валерий Поздняков. Он отметил, что благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и министерству просвещения России в Бурятии к 2024 году планируется появиться семь подобных передвижных технопарков.- С момента прибытия второго мобильного «Кванториума» уже были организованы выездные занятия на базе школы, открытой в Хойтобэе. На сегодня по охвату детей техническим творчеством едва достигает 8%. Стоит отметить, что это только начало. В самое ближайшее время второй технопарк отправится в Баргузинский район и охватит близлежащие школы. На обратном пути заедет в Прибайкальский район, где дети будут приобщены к техническому творчеству. Затем поедет по оставшимся двум районам. Таким образом, два таких «Кванториума» смогут научить большое количество детей робототехнике, IT-технологиям и другим современным вещам, - сказал замминистра образования и науки РБ.В мобильный технопарк приступили к работе шесть педагогов, которые в начале августа успешно прошли курсы повышения квалификации в инновационном центре «Сколково» в Москве. Наставники обучились отработке soft-компетенций и познакомились с методическими особенностями работы в мобильном технопарке «Кванториум».Главная цель мобильного «Кванториума» — познакомить как можно больше детей из отдаленных территорий с инженерными профессиями, заинтересовать исследовательской и изобретательской деятельностью.Отметим, на его открытие выделено более 24 млн. рублей. В ближайшие два года в Бурятии будут созданы еще 3 мобильных технопарка: два – в 2022 году и еще один - в 2023 году. Итого в сельских школах республики будет работать 5 мобильных «Кванториумов».Для справки:VR/Промышленный дизайн представляет собой занятия в виртуальной реальности, позволяющие моделировать ситуации, максимально приближенные к реальности, просчитывать все возможные последствия и находить эффективные методы решений, дает знания в области объемно-пространственного и графического проектирования, знакомит с передовым отечественным и зарубежным опытом в области художественного конструирования. Занимаясь в этом направлении, школьники научатся создавать компьютерные модели по современным технологиям.Робо/IT совмещает в себе такие предметные области как наука, технологии, инжиниринг, искусство и математика. Занятия в Квантуме будут направлены на конструирование и программирование различных автоматизированных систем, которые в дальнейшем могут быть применимы в жизни, образовательной деятельности, научных проектах, производстве и промышленности.Гео/Аэро научит школьников собирать, анализировать и представлять пространственные данные для решения различных задач в транспорте и логистике, геологоразведке и добыче полезных ископаемых, в сельском хозяйстве и ЖКХ, археологии, землеустройстве, градостроительстве, обороне и безопасности, МЧС и управлении территориями. Здесь ребята могут изучать основы аэрофотосъемки, картографии, моделирования 3D-объектов, основы пилотирования беспилотных летательных аппаратов.В высокотехнологичной мини-лаборатории Хайтек, оснащённой 3D-принтерами, станками с ЧПУ, лазерным, паяльным и другим современным оборудованием дети могут создавать прототипы своих инженерных задумок, паять и собирать электронные устройства. Именно здесь можно изготовить любое изделие, начиная с фигурки любимого персонажа и заканчивая сложным электронным устройством.Фото Министерство образования и науки РБ