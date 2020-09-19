«Наши организации занимаются одним делом: вы – спасаете природу, мы – людей»

Сотрудники заповедника и спасатели МЧС наладили сотрудничество в Танхое
В минувший четверг спасатели и сотрудники Байкальского заповедника собрались в Танхое Республики Бурятия на интерактивной площадке историко-мемориального комплекса «Байкальская переправа», расположенной на территории визит-центра «Байкал заповедный». Якорь, поднятый водолазами БПСО у пирсов Байкальской переправы в 2018 году, стал символом завязавшегося сотрудничества между Байкальским заповедником и Байкальским поисково-спасательным отрядом.
«Этот раритетный артефакт, переданный нам спасателями, свидетельствует о том, что у нас есть общее понимание в отношении к истории. Мы работаем над тем, чтобы сохранить память о 1902-1903 годах начала XX века, когда здесь был совершен конкретный подвиг нашего народа: при помощи ледовой переправы от порта Байкал до поселка Танхой наши праотцы защитили нас от экспансии Японии», — прокомментировал Василий Иванович Сутула, директор Байкальского природного биосферного заповедника.
С 15 по 23 сентября спасателями БПСО второй раз проводятся водолазные учебно-тренировочные сборы вблизи визит-центра «Байкал заповедный». Он расположен в уникальном, с историко-культурной точки зрения, месте: около 120 лет назад здесь был расположен крупный порт, большая часть его пирсов в данный момент находится под водой. Все исторические находки, поднятые со дна Байкала, будут исследованы специалистами и войдут в экспозицию музея. Кроме того, водолазы очищают акваторию от технического мусора наших дней.
«Мы ближайшие соседи, наши организации занимаются одним делом: вы – спасаете природу, мы – спасаем людей, вместе нам нужно сохранить Байкал и его историю. Уверен, наше сотрудничество будет расти и укрепляться», — прокомментировал Семён Алексеевич Белокуров, начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Фото, видео: https://cloud.mail.ru/public/2T6M/5vYcjRVQv
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