Глава Бурятии вылетел в Элисту

Он примет участие в торжествах, посвященных 155-летию калмыцкой столицы
19 сентября столица Республики Калмыкия - город Элиста – отметит 155-летний юбилей. Планируется, что Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравит жителей города и Главу Калмыкии.
Программу праздничных мероприятий к юбилею Элисты начнут осенняя ярмарка сельскохозяйственной продукции и культурно-спортивный праздник «Джангариада». В меткости, быстроте и ловкости будут состязаться представители бесконтакных видов спорта: стрельбы из лука, конных скачек, метания аркана и копья.
На экономическом форуме «Элиста 2020» представят перспективы развития города, обсудят актуальные вопросы его развития. Завершат программу турнир по смешанным единоборствам и фестиваль молодежной культуры «Здесь и сейчас».
В рамках празднования юбилея в республике разрешены деловые мероприятия в помещениях с числом участников не более 90 человек и с соблюдением при рассадке дистанции между ними не менее полутора метров.
При соблюдении требований Роспотребнадзора профессиональные спортивные соревнования будут проходить только на открытом воздухе с числом зрителей не более 100 человек. Остальные мероприятия пройдут без очного участия зрителей.
Фото https://gazeta-n1.ru/stock/
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