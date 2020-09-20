В Бурятии от коронавируса умерла 35-летняя женщина

Прирост за сутки составил 67 случаев



В Бурятии на утро воскресенья зарегистрировано 6342 (+67) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 3721. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5208 (+11) человек, умерло 64 (+2) человека. Проходят лечение в стационарах республики 458 больных. На амбулаторном лечении находятся 612 пациентов.



Так, в стационаре по ул. Пирогова, д. 30а, умерла пациентка 35 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией на фоне хронической почечной недостаточности, терминальной стадии, находилась на лечении в реанимационном отделении 25 суток, из них на ИВЛ 24 суток. Также скончался пациент 95 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, находился на стационарном лечении в отделении реанимации на ИВЛ в течение 4 суток.



Из 67 новых случаев COVID-19: 20 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 3899 человека, все обследованы.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40. По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



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