Фото дня: жители Бурятии устроили битву луж

Автолюбители недоумевают, почему нельзя отсыпать такие участки
В популярном бурятском паблике жители Бурятии опубликовали фотографию лужи в Заиграевском районе на проселочной дороге.
Автор уверяет, что эта лужа не большая, но глубокая.
В комментариях к посту жители республики недоумевают, почему власти на местах не могут оперативно ликвидировать такие лужи. Не обошлось и без юмора:
"Танки грязи не боятся";
"Ага, или свинья везде грязь найдет";
"Если эта лужа маленькая, то я даже боюсь представить, какая, по-вашему, большая".
Фото: Аноним 03
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