Фото дня: жители Бурятии устроили битву луж

Автолюбители недоумевают, почему нельзя отсыпать такие участки

В популярном бурятском паблике жители Бурятии опубликовали фотографию лужи в Заиграевском районе на проселочной дороге.Автор уверяет, что эта лужа не большая, но глубокая.В комментариях к посту жители республики недоумевают, почему власти на местах не могут оперативно ликвидировать такие лужи. Не обошлось и без юмора:Фото: Аноним 03