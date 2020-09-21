Бурятию летом чартерами посетили более 1,4 тыс россиян

Программа «Здравствуй, Байкал!» завершается 22 сентября, подтвердив привлекательность внутреннего туризма
Чартерная программа полетов в Бурятию, запущенная в июле 2020 года при поддержке Ростуризма, позволила за два месяца побывать на Байкале более чем 1,4 тысячи россиян. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова. Одна из ведущих туристических компаний в РФ TUI Россия с 4 июля запустила совместно с «Уральскими авиалиниями» и туркомпаниями Бурятии девятидневные чартерные туры на Байкал. Программа «Здравствуй, Байкал!» завершится 22 сентября.
«Мы полностью выполнили чартерную программу, это беспрецедентная история - запустить чартер за месяц. Была проведена большая совместная работа TUI с нашими отелями и туроператорами. По программе за 10 чартеров мы в Бурятии приняли 1 424 человека. Средняя загрузка составила 91%, отмечена высокая средняя балльная оценка турпродукта туристами этих чартеров», - сообщила Бадмацыренова, уточнив, что сейчас в республике отдыхают туристы из последней в уходящем летнем сезоне группы.
По словам министра, успех программы связан с «беспрецедентно низкой» стоимостью туров - в среднем около 33-35 тысячи рублей. Переориентация туристов на поездки внутри страны была связана и с закрытыми из-за пандемии границами. «Сыграла роль рекламная компания. У многих россиян появилась реальная возможность воплотить в жизнь свою мечту - увидеть Байкал», - сказала Бадмацыренова.
Она отметила, что в республике ждут возвращения туристов в следующем летнем сезоне, а также зимой: регион сейчас готовит программу продаж турпродкута, связанного с путешествиями по зимнему Байкалу на февраль-март 2021 года.
«Бурятия больше, чем Байкал. Буквально 13 сентября мы презентовали Агентству стратегических инициатив наш проект по развитию экологического туризма на особо охраняемой природной территории в туркластере «Тункинская долина» - это одно из самых популярных направлений в Бурятии наряду с городом Улан-Удэ и Байкалом, - отметила министр. - В Тункинской долине есть федеральный курорт Аршан, термальные источники, горные тропы на Шумак, в Окинский район, на одну из самых высоких точек Восточных Саян – Мунку Сардык».
Чартерная программа «Здравствуй, Байкал!» была максимально ориентирована на знакомство с уникальным озером и состояла из двух направлений: первое - южное побережье с посещением Байкальского заповедника и Байкальской станции кольцевания птиц, второе - восточное направление с экскурсиями по Баргузинской долине, Чивыркуйскому заливу, Ушканьим островам и полуострову Святой нос. Также туристы знакомились со столицей республики - городом Улан-Удэ, центром традиционного буддизма в России - Иволгинским дацаном, посещали старообрядческие деревни и этнокомплекс «Степной кочевник».
В итоге загрузка средств коллективного размещения на берегу Байкала в Бурятии в июле и августе 2020 года оказалась выше, чем за аналогичный период прошлого года хотя в республике конце марта были введены ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, временно приостановили работу практически все учреждения и организации, в том числе в сфере туризма, развлечения и отдыха. В июне турбазы и гостиницы возобновили работу для местных жителей, в июле - для всех россиян.
«Сезон на Байкале, начавшийся в этом году поздно и прошедший в жестких условиях ограничений, у нас удался. По предварительным данным бронирования и размещения в отелях на Байкале, в районах, ориентированных на сферу туризма, продажи и коэффициент загрузки гораздо выше, чем в июле-августе 2019 года», - сказала Бадмацыренова.
Июнь, по ее словам, позволил местному турбизнесу основательно подготовиться к приему гостей, в том числе по чартерной программе «Здравствуй, Байкал!» туркомпании TUI Россия, реализованной при поддержке Ростуризма. «Турпоток летом был очень большой - автомобильным транспортом, по железной дороге. Помимо рейсов чартерной программы, в Улан-Удэ из Москвы ежедневно прилетало по четыре авиарейса», - отметила министр. Она добавила, что при этом не было зарегистрировано ни одного случая завоза коронавируса туристами, либо заражения гостей в Бурятии.
Меньше, чем обычно, была загрузка отелей в Улан-Удэ. Это связано с тем, что отмененными оказались все массовые культурные и деловые мероприятия.
Турбизнесу Бурятии была оказана финансовая господдержка. Более 40 миллионов рублей из федерального бюджета получили местные туроператоры, отели, санаторно-курортные организации. «Это субсидии на сохранение зарплаты, на возмещение затрат по профилактике коронавируса, льготные кредиты», - пояснила Бадмацыренова.
На региональном уровне туркомпании получили поддержку в размере 34 миллиона рублей для возмещения коммунальных платежей, арендной платы. Кроме того, 15 миллионов рублей из республиканского бюджета будет распределено между победителями конкурса турпроектов - средства можно будет направить на строительство локальных очистных сооружений, водозаборных скважин, газовых тепловых котельных, приобретение бактерицидных рециркуляторов, озонаторов и на другие цели - их всего 12 в правилах конкурса.
Туризм - одна из основных приоритетных отраслей экономики Бурятии, главной точкой притяжения для отдыхающих в республике является Байкал, на берегу которого сосредоточено большинство турбаз и гостевых домов. В регионе работают 30 туроператоров, 507 коллективных средств размещения, 114 турагентств и 14 санаторно-курортных учреждений. За последнее десятилетие число гостей республики увеличилось вдвое: в 2019 году регион посетили около 400 тысяч официально зарегистрированных туристов. Помимо иностранцев из стран Азии и Европы, чаще всего в Бурятию приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей.
Фото: «Номер один»
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