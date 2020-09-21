В Бурятии COVID-19 поставил печальный рекорд: трое умерших за сутки

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 6408



В Бурятии летальные исходы от коронавируса вновь стали ежедневными. Еще три пациента скончались в больницах за сутки. А общее число случаев заражения коронавирусом достигло 6408. Это на 66 случаев больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ – 3769 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5223 человека, умерли 67 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В РКИБ умерли два человека: пациент 84 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы находился на стационарном лечении в течение 16 суток, из них в отделении реанимации 9 суток; пациент 87 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией, сахарным диабетом находился на лечении в стационаре 14 суток, из них в отделении реанимации 12 дней, на ИВЛ трое суток.



В стационаре по ул. Солнечная умерла пациентка 91 года с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней пневмонией, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, анемией. Находилась на лечении 8 суток, на ИВЛ 6 суток.



Из 66 новых случаев COVID-19: десять человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 3886 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 480 пациентов. Из них 18 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 638 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо пациентов с COVID-19, старше 65 лет - трое, на ИВЛ - четверо больных, старше 65 лет. - трое В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, старше 65 лет – четверо, на ИВЛ четыре больных, старше 65 лет - трое. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся семь пациентов, в т.ч. старше 65 лет – 4, на ИВЛ – два пациента, в т.ч. старше 65 лет – два человека.



В двух обсерваторах находятся 42 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1896 человек, с нарастающим итогом – от 342 055 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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