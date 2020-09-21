Глава Бурятии предложил Калмыкии обмен опытом в сфере интернет-торговли



Ситуация с коронавирусом и развитие технологий, в целом, сделали более актуальной интернет-торговлю. Она дает доступ на рынок малым или удаленным предприятиям, даже отдельным людям. В Бурятии есть интересная практика в этом направлении, заявил глава республики Алексей Цыденов.



«Через портал UUmarket конская колбаса из Бурятии уходит в Европу. Мы такого эффекта не ожидали, но мелкие фермеры, производящие небольшие объемы эксклюзивной продукции: сыры, мясные изделия в небольших объемах нашли своего покупателя, свой рынок. Я думаю, что это хорошая практика», - отметил он, выразив намерение обменяемся идеями, опытом, возможностями в этой сфере с Калмыкией.



Алексей Цыденов принял участие в экономическом форуме «Элиста – 2020», участники которого обсуждали преодоление экономических последствий пандемии и экспортный потенциал сельхозпродукции Калмыкии. Форум прошел в рамках торжеств, посвященных празднованию 155-летия со дня основания города Элиста и 100-летия Республики Калмыкия, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Глава Бурятии осмотрел выставку культуры и традиций калмыков, состязания сильнейших спортсменов во время национального праздника «Джангариады».



Комментируя особенности развития национальных республик, Алексей Цыденов особо отметил, что Бурятия, как никакой другой регион, близка Калмыкии. Обе республики имеют общие исторические корни, похожие климатические и экономические условия.



После заседания секций экономического форума «Элиста - 2020» Алексей Цыденов и глава Калмыкии Бату Хасиков провели двустороннюю встречу.



Фото: egov-buryatia.ru

