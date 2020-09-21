В Бурятии директор МУПа сидел на двух стульях

Это не понравилось прокуратуре





Прокуратура Бурятии выявила нарушение антикоррупционного законодательства в работе муниципальных унитарных предприятий в Северобайкальске.

«Руководителем двух муниципальных предприятий – ресурсоснабжающих организаций - являлось одно должностное лицо. Между тем федеральным законом руководителю муниципального предприятия установлен запрет на занятие другой оплачиваемой деятельностью. Указанное влечет возникновение конфликта интересов и нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес главе Северобайкальска представление. По результатам его рассмотрения руководитель ресурсоснабжающих организаций освобожден от должности директора одного предприятия.Фото: «Номер один»