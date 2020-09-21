В Улан-Удэ дороги школы остаются опасными

Активисты ОНФ провели повторный рейд по дорогам около школ
В Бурятии эксперты ОНФ обратились в администрации муниципалитетов с просьбой в оперативном порядке устранить ранее выявленные недочеты дорожной инфраструктуры вблизи учебных заведений. В частности: около школы №63 города Улан-Удэ и школы в поселке Тапхар, сообщили в региональном исполкоме ОНФ.
«Результаты повторных рейдов общественников по потенциально опасным школьным маршрутам в рамках всероссийской акции «Дорога в школу» выявили, что именно в этих общеобразовательных учреждениях не приняты меры по организации безопасности на пути следования детей в школы», - пояснили в исполкоме.
Напомним, перед началом учебного года общественники обследовали участки дорог вблизи школ №№29, 63, 37, 65, 14, 4, 46, 2 в Улан-Удэ, а также школ в поселке Тапхар Иволгинского района и в поселке Турунтаево Прибайкальского района. Почти на всех обследуемых участках были найдены недочеты, однако серьезные нарушения, которые могут представлять опасность при передвижении детей от дома к школе, были зафиксированы лишь возле двух школ – Тапхарской СОШ и СОШ №63 города Улан-Удэ. Именно туда активисты ОНФ отправились с новой проверкой по итогам мониторинга.
«Мы провели обследование дорожной сети вблизи именно тех школ, где по статистике за 2019–2020 годы происходили ДТП с участием пешеходов. Задача обезопасить маршрут ребенка в школу ложится сейчас на образовательные учреждения, у которых в наличии должны быть специальные паспорта дорожной безопасности. В них прописываются меры по организации безопасности на дороге вблизи школы и основное направление движения детей», – пояснил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» в Бурятии Анатолий Мухамедчин.
Как зафиксировали общественники по итогам очередной проверки, даже спустя месяц в ситуации с детской безопасностью в ряде школ мало что изменилось.
«Так, вблизи средней общеобразовательной школы в поселке Тапхар активисты ОНФ зафиксировали отсутствие освещения, почти стертую разметку, рытвины и ухабы на дороге. Передвижение детей к школе в таких условиях опасно», – говорит активист проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Бурятии Вадим Захаров.
В Улан-Удэ вблизи старого корпуса средней школы №63 в 113-м микрорайоне сейчас ведется ремонт теплотрассы, однако энергетики не позаботились даже о том, чтобы установить предупреждающие знаки, территория дороги вокруг школы перекопана достаточно глубоко, при этом общественники не зафиксировали здесь никаких ограждений.
Однако некоторые недочеты, найденные в ходе мониторинга месяц назад, ремонтниками были все-таки устранены: вблизи корпуса школы №63 нанесли свежую «зебру» и установили новые знаки. Около нового корпуса школы в 112-м микрорайоне организовали временный остановочный карман.
Правда, как отметили активисты ОНФ, временные знаки и ограждения установлены не по нормативу, поэтому могут создавать угрозу ДТП вблизи школы. К тому же к школе сейчас нет никакого подъезда, а на выходе за учебным учреждением находится большой пустырь с обрывом и гаражами, недалеко расположены нежилые заброшенные помещения. Именно через этот опасный неосвещенный участок каждый день проходят дети из окрестных домов. Эксперты ОНФ обратились к властям с просьбой в оперативном порядке обезопасить школьные маршруты, учитывая приближающееся сокращение светового дня.
По итогам рейда общественники проведут круглый стол, в ходе которого вместе с профильными ведомствами и министерствами общественники обсудят все недостатки в организации безопасности дорожного движения детей вблизи школ региона и сформируют дорожную карту по исправлению нарушений.
Фото: ОНФ
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