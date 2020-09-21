В Улан-Удэ недоделанные дороги отремонтируют к концу ноября

Подрядчику отводится на это чуть больше месяца



Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» объявило новые торги на ремонт дорог по улицам Демьяна Бедного, Минина, Водопадная и Майская стоимостью 14,5 миллионов рублей. Аукцион состоится 30 сентября. Все предусмотренные работы подрядчик должен выполнить до 20 ноября.

Напомним, в середине августа мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков



«Подрядчик не справился с работой. После наших контрольных проверок - не исправился. Расторгаем сейчас, чтобы успеть снова отторговать и провести в этом году ремонт дороги до конца сезона. Подрядчик кроме финансовых санкций попадёт в черный список как недобросовестный исполнитель», сообщил тогда градоначальник.



Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова в «Фейсбуке» Напомним, в середине августа мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил расторгнуть контракт с ООО «Дорремстрой», подрядчиком по ремонту дороги по улицам Майская, Водопадная, Минина и Демьяна Бедного.«Подрядчик не справился с работой. После наших контрольных проверок - не исправился. Расторгаем сейчас, чтобы успеть снова отторговать и провести в этом году ремонт дороги до конца сезона. Подрядчик кроме финансовых санкций попадёт в черный список как недобросовестный исполнитель», сообщил тогда градоначальник.Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова в «Фейсбуке»