Повышение уровня Байкала угрожает омулю

Это может привести к гибели икринок и мальков, считает ученый









Росводресурсы ранее сообщили, что в сентябре ожидается аномально высокий приток в Байкал - до 130% от нормы. Главный приток озера - река Селенга, которая также является основным нерестилищем эндемичного байкальского омуля. В настоящее время уровень воды в Селенге и Байкале растет.



«Многоводные годы опасны размывом кос (полос суши, отделяющих залив или бухту от большой воды - прим. ТАСС). Если косу размоет, увеличится приток холодной байкальской воды (к прибрежной зоне, где обитают мальки). Малек просто будет обречен на голод. Температура воды в прибрежной зоне понизится, по нашим экспертным оценкам, на 5-6 градусов. Это просто катастрофа для молоди», - сказал Петерфельд.



По его словам, такие последствия могут быть в случае, если высокий уровень воды установится на длительное время.



Как рассказал ученый, повышенная водность Селенги может отразиться на нересте. Рыбе будет сложнее зайти на верхние нерестилища, которые чище нижних и дают икринкам больше шансов на выживание. «Выживаемость икры на верхних нерестилищах на 20-25% выше, чем на нижних. И если омуль весь отнерестится на нерестилищах, которые подвержены антропогенному воздействию Улан-Удэ, выживаемость икры будет намного ниже, чем на верхних нерестилищах», - пояснил Петерфельд.



Как сообщал ТАСС, ученые констатируют, что динамика численности байкальского омуля, на вылов которого в 2017 году ввели запрет из-за сокращения биомассы, стабилизировалась. Сейчас в Байкале насчитывается около 7,5 тыс. тонн омуля. В 2019 году во время осеннего нереста из нерестилищ в реку Селенгу скатилось рекордное количество личинок омуля - 1,2 млрд. Этот объем равен количеству личинок, вышедших из нерестилищ за предыдущие пять лет.



Фото: «Номер один» Повышенная водность озера Байкал и его притоков, которая наблюдается в настоящее время, может привести к гибели икринок и молоди рыбы. Об этом сообщает ТАСС , приводя мнение руководителя Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Владимира Петерфельда.Росводресурсы ранее сообщили, что в сентябре ожидается аномально высокий приток в Байкал - до 130% от нормы. Главный приток озера - река Селенга, которая также является основным нерестилищем эндемичного байкальского омуля. В настоящее время уровень воды в Селенге и Байкале растет.«Многоводные годы опасны размывом кос (полос суши, отделяющих залив или бухту от большой воды - прим. ТАСС). Если косу размоет, увеличится приток холодной байкальской воды (к прибрежной зоне, где обитают мальки). Малек просто будет обречен на голод. Температура воды в прибрежной зоне понизится, по нашим экспертным оценкам, на 5-6 градусов. Это просто катастрофа для молоди», - сказал Петерфельд.По его словам, такие последствия могут быть в случае, если высокий уровень воды установится на длительное время.Как рассказал ученый, повышенная водность Селенги может отразиться на нересте. Рыбе будет сложнее зайти на верхние нерестилища, которые чище нижних и дают икринкам больше шансов на выживание. «Выживаемость икры на верхних нерестилищах на 20-25% выше, чем на нижних. И если омуль весь отнерестится на нерестилищах, которые подвержены антропогенному воздействию Улан-Удэ, выживаемость икры будет намного ниже, чем на верхних нерестилищах», - пояснил Петерфельд.Как сообщал ТАСС, ученые констатируют, что динамика численности байкальского омуля, на вылов которого в 2017 году ввели запрет из-за сокращения биомассы, стабилизировалась. Сейчас в Байкале насчитывается около 7,5 тыс. тонн омуля. В 2019 году во время осеннего нереста из нерестилищ в реку Селенгу скатилось рекордное количество личинок омуля - 1,2 млрд. Этот объем равен количеству личинок, вышедших из нерестилищ за предыдущие пять лет.Фото: «Номер один»