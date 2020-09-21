В школах Бурятии начинают возвращать «дистанционку»

Санитарные меры не сдержали осенний всплеск коронавируса





В школах Бурятии с числом учеников более тысячи на «дистанционку» переведут до тридцати процентов школьников. Решение принято на заседании «антикоронавирусного» штаба республики.

«В основном это школы Улан-Удэ. И некоторые школы районов – например, «четвертая» школа в Гусиноозерске, это Усть-Баргузинская школа и так далее», - пояснил замминистра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.«Дистанционка» продлится для школьников две недели. Потом производится ротация - школьники, побывавшие на «дистанционке», возвращаются в классы, но им на смену на «дистанционку» уходит другая группа учеников.«Это временная мера, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции, потому что в последние время темпы прироста довольно высокие», - отметил заместитель министра.Представитель ведомства также пояснил, что учащиеся не обязаны носить маски в школе. Но это желательная мера.Что касается преподавателей, из Москвы пришли рекомендации, чтобы они во внеурочное время придерживались масочного режима – когда выходят в коридор на переменах, заходят в учительскую и т. д. Эта рекомендация уже переправлена в муниципалитеты республики.Сегодня идет подъем заболеваемости ОРВИ. Напоминаем, что если в классе заболеют 20 процентов учеников, класс уходит на домашнее обучение. Если 20 процентов в школе – уходит школа.О «коронавирусном» закрытии детсадов речи пока нет.Фото: «Номер один»