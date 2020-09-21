В Бурятии прекращаются «путинские» выплаты

Семьи республики получили свыше пяти миллиардов рублей федеральной поддержки





30 сентября в республике прекращается прием заявлений на выплату семьям с детьми «коронавирусных» сумм в 5 тысяч и 10 тысяч рублей. Все, кто еще не успел подать заявления, должны поторопиться. Но таких семей осталось немного.

Как напоминают в бурятском Отделении ПФР, право на получение ежемесячных выплат по 5 тысяч имеют семьи, воспитывающие детей в возрасте до трех лет, рожденных в период с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года (включительно).Выплата в 10 тысяч рублей, напомним, является единовременной, а не ежемесячной.Пенсионный фонд напоминает, что семьи, в которых детям три года исполняется в период с 1 июля по 30 сентября, тоже могут получить единовременные 10 тысяч рублей. «При этом заявления на выплату можно подать не раньше месяца, в котором ребенку исполняется три года», - отмечают в фонде.Обратиться в Пенсионный фонд может любой из родителей. При наличии права на материнский капитал, заявление могут подать только владельцы сертификата. Мерами поддержки охватили множество семей.Так, по 5 тысяч рублей с апреля по июнь в республике получили более 40 тысяч семей на 43 тысячи детей до трех лет. Отделение ПФР выплатило на эти цели более 600 миллионов рублей.Единовременную выплату по 10 тысяч на сегодня получили более 133 тысяч семей Бурятии – на 203 429 детей. Сумма средств превысила два миллиарда рублей.«С учетом всех произведенных выплат на детей от нуля до 16 лет семьям Бурятии за весенние и летние месяцы было перечислено свыше пяти миллиардов рублей федеральной поддержки. Меры господдержки коснулись каждой третьей семьи республики», - говорят в бурятском отделении ПФР.Все, кто не подал заявления, могут сделать это через портал Госуслуг, личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, а также в МФЦ или клиентских службах фонда (прием по предварительной записи).Фото: «Номер один»