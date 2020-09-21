В Бурятии росгвардейцы помогли пожилому мужчине

Он упал с крыльца и ударился головой о бетонные ступени, выходя из магазина
В Бурятии житель поселка Селенгинск, выходя из магазина, упал с крыльца и ударился головой о бетонные ступени. Самостоятельно подняться пожилой мужчина не смог. Продавцы усадили пострадавшего и нажали кнопку тревожной сигнализации.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, приехав по экстренному вызову в продовольственный магазин, оказали первую помощьпострадавшему, у которого шла кровь из раны на голове.
Мужчину осторожно погрузили в служебный автомобиль и отвезли его в медицинское учреждение поселка. Там 66-летнему селенгинцу обработали рану и госпитализировали в районную больницу в поселок Кабанск, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Фото: Росгвардия
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?