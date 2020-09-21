В Бурятии жители села ждут визита Путина

Только тогда, возможно, там отремонтируют дорогу к амбулатории







В Бурятии у жителей села Сотниково осталась надежда только на визит Путина. В случае, если глава государства решит посетить местную амбулаторию или детский сад, там, возможно, отремонтируют разбитую дорогу.

В паблике «Аноним 03» жители села обращают внимание властей на состояние дороги по улице Дачная, которая ведет к новому детскому саду и амбулатории.







«Ранее она была более-менее в хорошем состоянии, даже имелся асфальт. В прошлом году ее разрыли для прокладки труб теплотрассы нового сада, закопали, а прежнее состояние никто не вернул и не собирается. После любого маломальского дождя теперь она превращается в нечто. Позор сотниковской и иволгинской администрациям. Надеюсь когда-нибудь наш сад или амбулаторию посетит В.В.Путин. Тогда, думаю, она за день обретёт надлежащее состояние и будет оборудована пешеходными тротуарами», написал анонимный автор.





То, что дорога после дождя превращается в месиво, «Номер один» подтвердили и другие жители.- После дождя там ни пройти, ни проехать невозможно. Еще все ручьи сверху текут. В общем, жесть, - рассказала сельчанка Алена.Фото: «Аноним 03»