В Бурятии разольют нефть рядом с Байкалом

Такова легенда масштабных учений, которые пройдут 22-23 сентября



Вопросы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов, будут отработаны в ходе комплексных командно-штабных учений, на которые привлекаются 22-23 сентября федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти регионов и муниципалитетов, сообщили в республиканском главке МЧС.



«С учетом наиболее вероятного риска возникновения чрезвычайных ситуаций такого характера местом проведения учений был выбран город Северобайкальск, по территории которого проходит БАМ, участок которого прилегает к Байкалу. В ходе учений будут отработаны вопросы оповещения и информирования населения, эффективности организации межведомственного взаимодействия, оценена работа специалистов органов повседневного управления, проверена актуальность планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, смоделированы сценарии развития событий с применением современных технологий - системы космического мониторинга, беспилотных авиационных систем с построением ортофотопланов», - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Бурятии (по антикризисному управлению) полковник Герольд Тимофеев. - По итогам учений будет проведен анализ действий органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС республики».



Основные усилия будут сосредоточены на получении практического опыта при отработке совместных действий. В учениях примет участие 319 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России 103 человека и 13 единиц техники.



Фото: 03.mchs.gov.ru



