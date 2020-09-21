В Улан-Удэ установят 30 «умных» водоколонок

Кроме ведер, фляг и коромысла для похода за водой нужен будет чип



В Улан-Удэ в частном секторе Левобережья к началу следующего лета МУП «Водоканал» установит 30 новых автоматизированных водоразборных колонок для розлива питьевой воды, сообщили в администрации столицы Бурятии. Работает такая колонка просто. Достаточно приложить чип, чтобы вода полилась. Остановить движение воды можно повторным приложением чипа. Тариф составляет 22,5 рубля за кубометр воды.



«В городе сейчас шесть «умных» водоколонок, обычных колонок с ручкой более 700. Стоимость «умной» водоколонки вместе с подключением к электричеству и установкой доходит до 170 тысяч рублей. Они закуплены по конкурсной процедуре. Поставщик из Иркутской области. Таким оборудованием также оснащены две отдельно стоящие скважины и пять водоналивных будок, – рассказали в МУП «Водоканал».



Горожане заключают договор, вносят авансовый платёж и по чипу набирают нужный объем воды. Теперь помыть машину, набрать бесплатно воду случайному человеку не удастся. Горожане уже отметили удобство новой водоколонки. В частности, на улице Мелиораторов в мкр Солдатский ею пользуются больше года.



«Обычная водоколонка собирала большую очередь. Еще на старой надо держать ручку. Это неудобно, особенно зимой. Мне кажется надо такие колонки везде ставить. Удобно оплачивать – можно через приложение Сбербанк Онлайн, лицевой счет. Никуда не надо выезжать», – считает Аюна Дылыкова, местная жительница.



Новые автоматизированные колонки будут бороться и с должниками. Сейчас «Водоканал» не досчитался около 9 миллионов рублей за пользование водоколонками.



Здесь мы достигаем две цели: это упорядочивание разбора воды, второе – это собираемость по оплате за услугу, подчеркнули в МУП «Водоканал».



Фото: ulan-ude-info.ru

