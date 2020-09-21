В Улан-Удэ на «дистанционку» ушли 489 классов

В них учатся более 15 тысяч школьников





После заседания «антикоронавирусного» штаба Бурятии, который указал школам с численностью более тысячи учеников перейти на частичную «дистанционку», в Улан-Удэ составили расписание для такой работы.

В крупных школах города на «дистанционку» перешли 32 процента учеников. Через две недели будет проведена ротация этого контингента. На «дистанционку» переводят параллелями. Все это продлится с 21 сентября до особого распоряжения властей.В школах столицы республики коронавирус выявлен у 13 учителей, а также 124 школьников. Есть коронавирус и у ряда работников вспомогательного персонала школ.Как отметила председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова, в списке контактеров по коронавирусу числятся 85 учителей, 1266 школьников и три работника из числа вспомогательного персонала.В последнее время ситуация по коронавирусу в улан-удэнских школах улучшилась, но решение «антикоронавирусного» штаба Бурятии все равно исполняется.В школах подготовлены кабинеты с интерактивными досками, проекторами и другой техников, необходимой при дистанционном обучении. Но отмечаются проблемы с интернетом. При подключении массы пользователей его скорости не хватает для проведения нормального онлайн-урока. Татьяна Митрофанова заявила, что вопрос известен, и сейчас проблема решается.Всего в школах Улан-Удэ обучаются свыше 64 тысяч школьников.Фото: «Номер один»